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Агентство реконструкції Японії допоможе відновлювати українські міста, – меморандум
17:27 19.06.2023 |
Агентство реконструкції Японії надасть консультаційну та технічну підтримку Україні в питанні відновлення постраждалих громад та територій.
Відповідний Меморандум про співпрацю та просування стійкого відновлення міст підписали віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр з відновлення Японії Хіромічі Ватанабе, повдідомляє пресслужба українського міністерства.
"Успішний досвід наших японських колег дозволить уникнути багатьох помилок у плануванні та реалізації проєктів відновлення, а отже ми зможемо зекономити час і робити все набагато швидше і ефективніше", - прокоментував підписання документа Кубраков.
Агентство реконструкції, створене в лютому 2012 року, є головним органом уряду Японії, відповідальним за процес відновлення після Великого східнояпонського землетрусу 11 березня 2011 року. Він спричинив потрійну катастрофу - землетрус, цунамі та ядерну аварію на АЕС у Фукусімі.
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