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АНАЛІТИКА

Агентство реконструкції Японії допоможе відновлювати українські міста, – меморандум

17:27 19.06.2023 |

Економіка

 

Агентство реконструкції Японії надасть консультаційну та технічну підтримку Україні в питанні відновлення постраждалих громад та територій.

Відповідний Меморандум про співпрацю та просування стійкого відновлення міст підписали віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр з відновлення Японії Хіромічі Ватанабе, повдідомляє пресслужба українського міністерства.

"Успішний досвід наших японських колег дозволить уникнути багатьох помилок у плануванні та реалізації проєктів відновлення, а отже ми зможемо зекономити час і робити все набагато швидше і ефективніше", - прокоментував підписання документа Кубраков.

Агентство реконструкції, створене в лютому 2012 року, є головним органом уряду Японії, відповідальним за процес відновлення після Великого східнояпонського землетрусу 11 березня 2011 року. Він спричинив потрійну катастрофу - землетрус, цунамі та ядерну аварію на АЕС у Фукусімі.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Японія
 

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