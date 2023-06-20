Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Аукціони на Prozorro.Продажі принесли цьогоріч уже понад ₴3,8 мільярда

17:17 19.06.2023 |

Економіка

 

У системі Prozorro.Продажі з початку 2023 року, станом на 19 червня, відбулося понад 7,2 тис. успішних аукціонів, які принесли до бюджетів різних рівнів 3,85 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За 2023 рік у системі Prozorro.Продажі успішно завершилося понад 7,2 тис онлайн-аукціонів, які поповнили бюджети різних рівнів на 3,85 млрд гривень», - йдеться в повідомленні.

За інформацією компанії, найбільшу суму - 1,8 млрд грн - було отримано з продажу активів банків-банкрутів.

Е-аукціони з малої приватизації державного та комунального майна принесли 750 млн грн. З продажу майна та активів надішло 424 млн грн. Ще 315 млн грн допомогли заробити земельні онлайн-аукціони.

Лідерами за кількістю успішно проведених аукціонів є оренда державного та комунального майна (2 632), земельні торги (1 299) та оренда вагонів (1153).

Станом на 19 червня у Prozorro.Продажі оголошено понад 4 тис онлайн-аукціонів, у яких можна взяти участь.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України може виставити на продаж ще 288 підприємств із 2 364, переданих йому в управління.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9384
  0,3693
 0,93

Курс обміну валют на вчора, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7788  0,02 0,06 37,3554  0,01 0,03
EUR 40,0658  0,01 0,02 40,9012  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес