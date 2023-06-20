Аукціони на Prozorro.Продажі принесли цьогоріч уже понад ₴3,8 мільярда

У системі Prozorro.Продажі з початку 2023 року, станом на 19 червня, відбулося понад 7,2 тис. успішних аукціонів, які принесли до бюджетів різних рівнів 3,85 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За 2023 рік у системі Prozorro.Продажі успішно завершилося понад 7,2 тис онлайн-аукціонів, які поповнили бюджети різних рівнів на 3,85 млрд гривень», - йдеться в повідомленні.

За інформацією компанії, найбільшу суму - 1,8 млрд грн - було отримано з продажу активів банків-банкрутів.

Е-аукціони з малої приватизації державного та комунального майна принесли 750 млн грн. З продажу майна та активів надішло 424 млн грн. Ще 315 млн грн допомогли заробити земельні онлайн-аукціони.

Лідерами за кількістю успішно проведених аукціонів є оренда державного та комунального майна (2 632), земельні торги (1 299) та оренда вагонів (1153).

Станом на 19 червня у Prozorro.Продажі оголошено понад 4 тис онлайн-аукціонів, у яких можна взяти участь.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України може виставити на продаж ще 288 підприємств із 2 364, переданих йому в управління.