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АНАЛІТИКА

В Україні планують видавати ліцензії на виробництво боєприпасів для дронів – Федоров

17:28 19.06.2023 |

Економіка

 

Міністерство цифрової трансформації спільно з державними органами працює над можливістю надати українським компаніям отримувати ліцензії на виробництво боєприпасів для БПЛА.

Про це Укрінформу повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми намагаємось максимально сфокусуватись на виробництві безпілотників та спростити бюрократичні процедури для виробників. Ми запустили в роботу постанову, яка дозволить компаніям отримати ліцензії на виробництво боєприпасів для БПЛА. Ринок починає розширюватись, кількість безпілотників зростає, тому необхідно збільшувати і кількість боєприпасів, які вони зможуть використовувати», - зазначив урядовець.

Федоров уточнив, що наразі команда Мінцифри співпрацює в цьому напрямку з представниками Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

«Ринок з виробництва дронів зростає в геометричній прогресії. Зараз вже є десятки компаній, які готові до контрактування. Потрібно і надалі сприяти максимальному його розвитку. Очікуємо, що відповідну постанову уряд підтримає вже протягом найближчих тижнів», - додав Федоров.

Як повідомлялось, за понад 11 місяців існування проєкту «Армія дронів» за кошти United24 придбали 3 864 комплекси БПЛА. Сума укладених контрактів становить понад 4,3 млрд гривень. Також Центри підготовки операторів БПЛА навчили 10 тисяч військових керувати «крилами» за 10 місяців.
 

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