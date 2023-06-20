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ЄБРР підпише з Україною документи для забезпечення реального сектору економіки

16:49 19.06.2023 |

Економіка

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує підписати з Україною на поточному тижні документи про посилення енергобезпеки, агро- та фінансового сектору країни.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі ЄБРР, що є в розпорядженні Укрінформу.

«ЄБРР з самого початку має дуже практичну мету: підтримувати стійкість реального сектору української економіки тут і зараз, приділяючи першочергову увагу енергетичній безпеці, життєво важливій інфраструктурі, продовольчій безпеці та підтримці приватного сектору. На етапі відбудови, на додаток до продовження підтримки реформ, ми плануємо працювати ще активніше у цих напрямах і продовжувати підтримку ключових секторів економіки України», - зазначила Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

У цю середу та четвер у Великій Британії відбудеться конференція з питань відновлення України 2023 р. ЄБРР як найбільший інституційний інвестор в Україні з її глибоким знанням долучиться до обговорень про майбутнє відновлення, його планування та фінансування.

Рено-Бассо візьме участь у пленарній сесії «Умови для надійної відбудови» у межах основної конференції, на якій обговорюватимуться такі теми як єдність, різноманітність та реалізація проєктів, і основна мета якої полягатиме в залученні приватного сектору до фінансування реконструкції, відбудови інфраструктури, реалізації реформ і покращення врядування.

ЄБРР також має намір підписати три меморандуми про взаєморозуміння з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем щодо подальшої роботи над посиленням енергетичної безпеки України. Один з цих меморандумів стосуватиметься гідроенергетики з урахуванням ситуації на Каховській ГЕС, інші два - електроенергетики та газового сектору.

Банк планує також підписати під час конференції два проєкти: один в секторі агробізнесу в межах напряму «Забезпечення продовольчої безпеки» і ще один - у секторі фінансових установ у межах напряму «Забезпечення стійкості приватного сектору».

Зазначається, що 21 червня пані Рено-Бассо підпише від імені ЄБРР меморандум про взаєморозуміння з 17 фінансовими організаціями розвитку щодо співпраці у межах спільних інвестицій в Україні, в основному у приватному секторі. Підписання цього меморандуму стане наступним кроком після досягнутої у травні домовленості між ЄБРР і фінансовими організаціями розвитку з країн «Великої сімки» щодо створення спільної платформи для інвестицій в Україну. ЄБРР також підпише заяву про наміри щодо відновлення ринку страхування в Україні.

Як повідомлялось, ЄБРР, відносини якого з Україною налічують вже понад тридцять років, і який не лише працює над реалізацією інвестиційних проєктів, а й надає українським органам влади допомогу в реалізації реформ, значно збільшив свою підтримку після початку російського вторгнення у лютому минулого року та пообіцяв інвестувати €3 млрд у 2022-2023 роках. Банк також готовий підтримувати відбудову подальшим фінансуванням і ноу-хау та вже одержав у травні дозвіл Ради керуючих на підготовку до потенційного збільшення капіталу до кінця року з метою надання максимальної підтримки Україні.
 

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