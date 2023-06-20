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АНАЛІТИКА

Мінцифри затвердило перелік країн для програми е-резидентства України

 

Міністерство цифрової трансформації затвердило перелік країн, яким буде доступне українське е-резидентство. Йдеться про Словенію, Індію, Пакистан та Таїланд.

Як наголосили у відомстві, перелік країн поступово розширюватиметься.

Зазначається, що за допомогою програми е-резидентства іноземні підприємці зможуть віддалено зареєструвати свій бізнес в Україні та сплачувати тут податки в режимі онлайн, використовуючи передові технології.

"Зараз доопрацьовуємо додаткову нормативно-правову базу та тестуємо інформаційну систему е-резидент. Тож чекайте на повноцінний запуск програми незабаром", - наголосили у Мінцифри.

Як повдіомлялося, е-резидентство України не буде доступне громадянам Росії, Білорусі та країн, що входять до "сірого" чи "чорного" списку FATF. Також е-резиденти не зможуть надавати послуги українським громадянам, тобто працюватимуть виключно з іншими іноземцями.

Нагадаємо, у жовтня 2022 року Верховна Рада дозволила іноземцям отримати статус е-резидента в Україні. Для е-резидентів передбачається оподаткування, аналогічне податкам для ФОП третьої групи (5% в рамках ліміту для цієї групи та 15% - від його перевищення), а податковим резидентом для е-резидентів буде банк.

Список країн, громадянам яких дозволено стати е-резидентами України, визначає уряд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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