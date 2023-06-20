Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Видатки держбюджету на закупівлю військової техніки в травні зросли до 43,4 млрд грн, виплати військовим - до 76,7 млрд грн - Мінфін

12:53 19.06.2023 |

Економіка

 

Видатки державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в травні зросли до 43,4 млрд грн у лютому (15,6% від усіх видатків) із 42,5 млрд грн (18,5%) у квітні та 34,4 млрд грн (15,3%) у березні.

Як повідомило Міністерство фінансів України з посиланням на дані Держказначейства, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у травні також збільшилися до 76,7 млрд грн із 73,7 млрд грн у квітні та 67,3 млрд грн у березні.

У загальній структурі касових видатків грошове утримання військовослужбовців знизилося до 27,6% з 32,1% у квітні та 29,9% у березні, що пов'язано зі зростанням касових видатків загального фонду держбюджету одразу до 277,7 млрд грн, тоді як три попередні місяці вони були в діапазоні 225,2-229,3 млрд грн.

Загалом видатки загального фонду держбюджету на оплату праці з нарахуваннями в травні становили 99,1 млрд грн, або 35,7% від усіх видатків порівняно з 95,1 млрд грн, або 41,5% у квітні.

За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення в п'ятому місяці цього року збільшилося до 44,1 млрд грн (15,9% усіх видатків) із 41,8 млрд грн (18,2%) у квітні. Зокрема 22,7 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду України (у квітні - 22,6 млрд грн), 15,7 млрд грн (15,9 млрд грн) - виплати Мінсоцполітики допомог, компенсацій, пільг і житлових субсидій.

Із решти видатків 4,2% припало на Нацслужбу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 11,7 млрд грн проти 11,2 млрд грн у квітні і 5,4% - на трансферти місцевим бюджетам: 15 млрд грн проти 11,7 млрд грн у квітні.

Обслуговування держборгу в п'ятому місяці цього року потребувало одразу 45,7 млрд грн після 14,0 млрд грн у квітні та 11,6 млрд грн у березні.

Як повідомляв Мінфін із посиланням на попередні дані, доходи загального фонду держбюджету в травні зросли до 184 млрд грн зі 162,8 млрд грн у квітні та 152,2 млрд грн у березні, при цьому грантова міжнародна допомога залишилася на рівні 45,7 млрд грн.

Дефіцит державного бюджету України в травні 2023 року зріс до 88,3 млрд грн із 32,6 млрд грн у квітні та 59,2 млрд грн у березні, зокрема за загальним фондом - до 91,6 млрд грн із 65,6 млрд грн і 72,6 млрд грн у два попередні місяці.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9384
  0,3693
 0,93

Курс обміну валют на вчора, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7788  0,02 0,06 37,3554  0,01 0,03
EUR 40,0658  0,01 0,02 40,9012  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес