Кубраков узяв участь у саміті міністрів транспорту G7

У рамках саміту міністрів транспорту G7 в Японії віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков розповів іноземним колегам про виклики, які поставило повномасштабне вторгнення Росії перед українською та світовою логістикою.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Фактично щоденно українська інфраструктура зазнає атак, в більшості випадків іранськими дронами. Лише у травні по Україні було запущено щонайменше 400 "Шахедів". Загалом, з вересня минулого року по Україні запустили не менше 1200 ударних безпілотників. Уже зараз найкращі українські фахівці об'єднані для пошуку протидії, і я знаю, що українці здивують світ. Для розуміння, за останні 2 роки обсяги експорту/імпорту України скоротились в майже 2 рази - з 234 мільйонів тонн у 2021 році до 131 мільйона тонн у воєнний 2022 рік", - йдеться в повідомленні.

Україна - експортоорієнтована країна - була змушена повністю переформатувати свою логістику. До 24 лютого 2022 року через морські порти проходило майже 60% всієї торгівлі, то тепер більша частина експорту-імпорту перевозиться залізницею та вантажівками через наш західний кордон. Це стало викликом також і для сусідніх країн. Блокування агроекспорту суходолом на фоні нестабільно працюючого зернового коридору могло б обернутися для світу продовольчою катастрофою, зазначив віцепрем'єр.

"Бачимо, як багато людей в Африці та Азії стикаються з проблемою голоду саме через саботаж росіянами Зернової ініціативи. Світ недоотримав щонайменше більше ніж 20 мільйонів тонн агропродукції за весь час існування угоди. Це впливає і на світові ціни на продовольство, провокує інфляцію практично в кожній частині світу. Негативний вплив відчуває і світовий металургійний ринок, важливим учасником якого була Україна", - додав Кубраков.

На його переконання, потрібні глобальні рішення та чітка стратегія міжнародної підтримки розвитку альтернативних логістичних маршрутів.

"Уже маємо, що показати та запропонувати міжнародним партнерам. Перш за все, нам вдалось за короткий проміжок часу перетворити Дунайський портовий кластер в потужний логістичний хаб. Завдяки модернізації портової інфраструктури, днопоглибленню біля причалів нам вдалось збільшити перевалку в Дунайських портах у 4,5 раза - до понад 15 мільйонів тонн у 2022 році. Окрім цього, уже маємо «транспортний безвіз» з Євросоюзом, розвиваємо автомобільну та залізничну прикордонну інфраструктуру на наших західних кордонах. Ключовою тут є програма Євросоюзу «Шляхи солідарності», завдяки якій нам вдається системно збільшувати власний логістичний потенціал", - зазначив урядовець.

Він наголосив, що Україна потребує політичної, фінансової, консультаційної та матеріальної підтримки союзників. Існуюча ситуація не в змозі задовольнити запити світової економіки, а отже - інвестиції в українську логістику є безальтернативними для світу.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков обговорював у середу, 4 червня, у Варшаві участь польських компаній у відбудові України.