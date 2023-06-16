США надають Україні додатково $205 млн доларів гуманітарної допомоги - Блінкен

США надають додаткову гуманітарну допомогу на суму 205 мільйонів доларів народу України в межах підтримки людей, які постраждали від російської агресії, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Як повідомляється на сайті Держдепу, гуманітарна допомога США охоплює продукти харчування, питну воду, послуги із захисту, освіту, засоби для існування, юридичну допомогу, доступне житло, охорону здоров'я та багато іншого через міжнародних і неурядових партнерів.

"Від початку російського вторгнення понад шість мільйонів біженців залишили країну і понад п'ять мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами всередині України. Атаки Росії на території України торкнулися ще мільйонів українців", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що фінансування, завдяки якому загальна гуманітарна допомога, надана Україні у 2023 фінансовому році, перевищила 605 мільйонів доларів, забезпечує додаткову підтримку гуманітарним організаціям, що реагують на кризу.

Із лютого 2022 року США надали українському народу гуманітарну допомогу на суму понад 2,1 мільярда доларів.

"Ми, як і раніше, закликаємо до негайного припинення агресивної війни Росії і до того, щоб Росія сприяла безперешкодному доступу до постачальників гуманітарної допомоги в Україні та безпечного проходу для тих, хто прагне перебратися до безпечніших районів", - сказано в заяві.