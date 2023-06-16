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ФДМУ ліквідує понад 1200 збиткових держпідприємств
19:44 16.06.2023 |
Фонд державного майна України прийняв рішення ліквідувати 1278 держпідприємств, які перебувають в його управлінні.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
"82% підприємств в управлінні ФДМУ - непродуктивні активи, які існують лише на папері та мають мільйони накопичених боргів", - йдеться в повідомленні.
З 2364 підприємства, які сьогодні в управлінні ФДМУ:
* 134 - стратегічні активи, які залишаються в управлінні ФДМУ
* 288 - пошук інвесторів на приватизації
* 664 - знаходяться на окупованих територіях
* 1278 - ліквідація або банкрутство
В управлінні Фонду залишаться стратегічні та соціальні підприємства, наприклад діючі та прибуткові протезно-ортопедичні підприємства чи заводи військового призначення.
У відомстві додали, що ліквідація непрацюючих активів дозволить:
* знизити боргове навантаження на бюджет
* повернути роками накопичені борги перед працівниками
* створити новий бізнес, використовуючи майно збиткових підприємств
* оздоровити та розвивати українську економіку
Ліквідація підприємств може тривати від 4 місяців до 1,5 років. Цьогоріч у Фонді планують ліквідувати 347 підприємств, у 2024 - 400 компаній, у 2025 - ще 141.
Крім цього, до кінця 2023 року Фонд планує прийняти в управління ще близько 1 200 держпідприємств.
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