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ФДМУ ліквідує понад 1200 збиткових держпідприємств

19:44 16.06.2023 |

Економіка

 

Фонд державного майна України прийняв рішення ліквідувати 1278 держпідприємств, які перебувають в його управлінні.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"82% підприємств в управлінні ФДМУ - непродуктивні активи, які існують лише на папері та мають мільйони накопичених боргів", - йдеться в повідомленні.

З 2364 підприємства, які сьогодні в управлінні ФДМУ:

* 134 - стратегічні активи, які залишаються в управлінні ФДМУ
* 288 - пошук інвесторів на приватизації
* 664 - знаходяться на окупованих територіях
* 1278 - ліквідація або банкрутство

В управлінні Фонду залишаться стратегічні та соціальні підприємства, наприклад діючі та прибуткові протезно-ортопедичні підприємства чи заводи військового призначення.

У відомстві додали, що ліквідація непрацюючих активів дозволить:

* знизити боргове навантаження на бюджет
* повернути роками накопичені борги перед працівниками
* створити новий бізнес, використовуючи майно збиткових підприємств
* оздоровити та розвивати українську економіку

Ліквідація підприємств може тривати від 4 місяців до 1,5 років. Цьогоріч у Фонді планують ліквідувати 347 підприємств, у 2024 - 400 компаній, у 2025 - ще 141.

Крім цього, до кінця 2023 року Фонд планує прийняти в управління ще близько 1 200 держпідприємств.
За матеріалами: Економічна правда
 

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