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Видатки держбюджету за п'ять місяців сягнули понад ₴1,1 трильйона
13:39 16.06.2023 |
Сума видатків загального фонду державного бюджету за січень-травень 2023 року сягнула 1,143 трлн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.
"За січень-травень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1143,2 млрд грн. У травні видатки становили 277,7 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
Сума видатків загального фонду державного бюджету за січень-травень 2023 року сягнула 1,143 трлн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.
"За січень-травень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1143,2 млрд грн. У травні видатки становили 277,7 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, за даними Державної казначейської служби України, за січень-травень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 783,6 млрд грн, із них у травні - 101,3 млрд грн.
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