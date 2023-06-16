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АНАЛІТИКА

Видатки держбюджету за п'ять місяців сягнули понад ₴1,1 трильйона

13:39 16.06.2023 |

Економіка

Видатки держбюджету за п&apos;ять місяців сягнули понад &#8372;1,1 трильйона

 

Сума видатків загального фонду державного бюджету за січень-травень 2023 року сягнула 1,143 трлн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"За січень-травень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1143,2 млрд грн. У травні видатки становили 277,7 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Сума видатків загального фонду державного бюджету за січень-травень 2023 року сягнула 1,143 трлн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"За січень-травень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1143,2 млрд грн. У травні видатки становили 277,7 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за даними Державної казначейської служби України, за січень-травень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 783,6 млрд грн, із них у травні - 101,3 млрд грн.
 

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