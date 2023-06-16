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АНАЛІТИКА

В Україні стартує новий грантовий проєкт, який передбачає надання безповоротних грантів мікробізнесу із постраждалих регіонів

09:08 16.06.2023 |

Економіка

 

Як передає Укрінформ, про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у Телеграмі, з посиланням на пресслужбу Ощадбанку.

Заявку на участь у грантовому відборі можуть подати мікропідприємства в найбільш постраждалих регіонах (Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Донецька, Київська, Чернігівська, Сумська, Луганська та Херсонська області). Також бізнеси, які повернулися на звільнені території (раніше захоплені території Київської, Чернігівської, Харківської, Херсонської, Донецької та Сумської або інших областей, які будуть звільнені на момент подання грантових заявок). У відборі можуть взяти участь і компанії, важливі для забезпечення основними товарами та послугами в усіх підконтрольних областях.

Проєкт передбачає безповоротне фінансування на суму до 4 тисяч євро для близько 750 мікробізнесів протягом 6 місяців після відбору.

Отримані кошти можна буде використати на заміну пошкодженого обладнання, транспортні витрати на переїзд чи повернення або потребу в оборотних коштах.

Щоб взяти участь у проєкті потрібно зареєструватися у цифровому застосунку "Дія". Старт подачі заявок - 1 липня 2023 року.

Проєкт реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ та Фондом розвитку підприємства в межах ініціативи "EU4Business: Відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП в Україні" за участі Ощадбанку та деяких інших банківських установ.

Як повідомляв Укрінформ, від початку року станом на 30 травня 2023 року 68 агропідприємств отримали на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства і тепличного господарства 232 млн грн урядової грантової допомоги.
 

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