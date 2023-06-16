З початку року АРМА розшукало активів на ₴27,6 мільярда

Національне агентство України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) з початку 2023 року розшукало активи на загальну суму понад 27,6 млрд грн у гривневому еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Нацагентства, передає Укрінформ.

«З початку 2023 року АРМА розшукало частки у статутних капіталах та грошові кошти загальною вартістю понад 27,6 млрд у гривневому еквіваленті», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у травні за результатами опрацювання звернень правоохоронних органів та запитів Міністерства юстиції України, фахівці АРМА розшукали грошові кошти та корпоративні права (частки в статутних капіталах) на суму понад 3,5 млрд грн, 26 майнових прав інтелектуальної власності, 644 об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, 799 земельних ділянок, 795 одиниць транспорту, 136 одиниць сільгосптехніки з комплектуючими тощо.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) прогнозує, що за підсумками 2023 року до державного бюджету буде перераховано 1,4 млрд грн.