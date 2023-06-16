Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

З початку року АРМА розшукало активів на ₴27,6 мільярда

09:05 16.06.2023 |

Економіка

 

Національне агентство України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) з початку 2023 року розшукало активи на загальну суму понад 27,6 млрд грн у гривневому еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Нацагентства, передає Укрінформ.

«З початку 2023 року АРМА розшукало частки у статутних капіталах та грошові кошти загальною вартістю понад 27,6 млрд у гривневому еквіваленті», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у травні за результатами опрацювання звернень правоохоронних органів та запитів Міністерства юстиції України, фахівці АРМА розшукали грошові кошти та корпоративні права (частки в статутних капіталах) на суму понад 3,5 млрд грн, 26 майнових прав інтелектуальної власності, 644 об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, 799 земельних ділянок, 795 одиниць транспорту, 136 одиниць сільгосптехніки з комплектуючими тощо.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) прогнозує, що за підсумками 2023 року до державного бюджету буде перераховано 1,4 млрд грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5691
  0,0622
 0,16

Курс обміну валют на вчора, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8518  0,01 0,02 37,3875  0,01 0,03
EUR 39,8839  0,05 0,14 40,6986  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес