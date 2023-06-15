Фінансові новини
- |
- 15.06.23
- |
- 20:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна та Північна Македонія домовились про «транспортний безвіз»
17:34 15.06.2023 |
Україна та Північна Македонія домовились про «транспортний безвіз». Він передбачає скасування дозволів щодо виконання двосторонніх та транзитних перевезень для транспортних засобів стандарту Євро-3 та вище.
Відповідне рішення ухвалено під час засідання українсько-македонської змішаної комісії з міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, яке відбулося у столиці Північної Македонії Скоп'є, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу міністерства у Фейсбуці.
«Розширюємо список країн, з якими лібералізуємо транспортні перевезення. Створення умов для ефективної роботи наших перевізників - одне з ключових завдань Міністерства. «Транспортний безвіз» вже діє з Європейським Союзом, у березні його було продовжено до червня 2024 року. Ми не зупиняємось, тривають відповідні перемовини з іншими країнами», - зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Також Україна та Північна Македонія домовилися вдвічі збільшити квоту дозволів для виконання перевезень до третіх країн на нинішній та наступний рік, а також узгодили порядок їх дії. Вони можуть бути використані як в прямому, так і у зворотному напрямку. Такий вид дозволів дійсний для транспортних засобів будь-якої категорії екологічності.
Щоб скористатися «транспортним безвізом», у перевізників має бути сертифікат виробника або уповноваженої установи для підтвердження класу екологічності не менше Євро-3.
Як повідомлялось, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що продовження «транспортного безвізу» є невід'ємною частиною інтеграції України з Євросоюзом, адже надає можливості вітчизняним підприємцям вийти на європейські ринки та сприяти побудові експортоорієнтованої економіки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Навчання пілотів не розпочалося? У Повітряних силах відреагували на слова Столтенберга
|Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО
|Європарламент схвалив резолюцію із закликом прийняти Україну в НАТО після завершення війни
|Європарламент засудив «теракт на Каховській ГЕС»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні зникло 653 партії гуманітарних вантажів військового призначення - митниця
|Україна та Північна Македонія домовились про «транспортний безвіз»
|Водоканали закликають НКРЕКП підвищити тарифи з 1 липня
|Глава Міненерго допускає роботу ринку е/е з 1 липня без прайс-кепів
|Закрити ФОП можна буде на порталі «Дія», – Мінцифри
|Підрив Каховської ГЕС збільшить інфляцію у 2023 році на 0,3 в.п. - НБУ
|НБУ допускає зниження облікової ставки раніше IV кв.-2023
Бізнес
|«Найпотужніший у світі чип» Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні Intel Core i9-13900K та AMD Ryzen 9 7950X у Geekbench
|Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT
|Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac
|На OpenAI та ChatGPT уперше подали до суду: чат-бот обмовив людину, назвавши її шахраєм
|Google посилює контроль за відвідуваністю офісів — моніторинг перепусток, бесіди з «прогульниками» та оцінювання продуктивності
|Qualcomm Reference Design на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu і набрав 1,77 млн балів
|Німеччина планувала встановити мільйон зарядних станцій для електромобілів, але водіям це не потрібно