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АНАЛІТИКА

Україна та Північна Македонія домовились про «транспортний безвіз»

 

Україна та Північна Македонія домовились про «транспортний безвіз». Він передбачає скасування дозволів щодо виконання двосторонніх та транзитних перевезень для транспортних засобів стандарту Євро-3 та вище.

Відповідне рішення ухвалено під час засідання українсько-македонської змішаної комісії з міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, яке відбулося у столиці Північної Македонії Скоп'є, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу міністерства у Фейсбуці.

«Розширюємо список країн, з якими лібералізуємо транспортні перевезення. Створення умов для ефективної роботи наших перевізників - одне з ключових завдань Міністерства. «Транспортний безвіз» вже діє з Європейським Союзом, у березні його було продовжено до червня 2024 року. Ми не зупиняємось, тривають відповідні перемовини з іншими країнами», - зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Також Україна та Північна Македонія домовилися вдвічі збільшити квоту дозволів для виконання перевезень до третіх країн на нинішній та наступний рік, а також узгодили порядок їх дії. Вони можуть бути використані як в прямому, так і у зворотному напрямку. Такий вид дозволів дійсний для транспортних засобів будь-якої категорії екологічності.

Щоб скористатися «транспортним безвізом», у перевізників має бути сертифікат виробника або уповноваженої установи для підтвердження класу екологічності не менше Євро-3.

Як повідомлялось, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що продовження «транспортного безвізу» є невід'ємною частиною інтеграції України з Євросоюзом, адже надає можливості вітчизняним підприємцям вийти на європейські ринки та сприяти побудові експортоорієнтованої економіки.
 

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