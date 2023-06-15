Водоканали закликають НКРЕКП підвищити тарифи з 1 липня

Задля стабільного забезпечення споживачів водою та дотримання всіх технологічних процесів комунальні підприємства, які надають послуги із централізованого водопостачання та водовідведення, закликають регулятора підвищити на 33% тариф вже з 1 липня.

Про це повідомив президент асоціації «Укрводоканалекологія» Дмитро Новицький під час пресконференції в Укрінформі «Критичний стан водопровідно-каналізаційної галузі України».

«Ще літом минулого року ми подали розрахунки наших тарифів, які мали б діяти у 2023 році. Регулятор їх погодив. Ми очікували, що НКРЕКП ухвалить рішення про їхнє встановлення ще у грудні. Нас переконували, що питання щодо підвищення тарифів буде розглянуте після завершення опалювального сезону, потім перенесли розгляд на 1 травня, потім - на 1 червня. Відтак, сьогодні вже 15 червня, а ми навіть не бачимо перспективи розгляду цього питання. А разом із тим - вирішення питання щодо визначення джерел фінансування цілої галузі», - наголосив Новицький.

За його інформацією, збитки водопровідної галузі у 2022 році становили 4,4 млрд грн. З початку цього року - вже 3,4 млрд грн.

Новицький нагадав, що тарифи на комунальні послуги суб'єктів природних монополій, якими є водоканали в Україні, та суб'єктів споживання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планових витрат на виробництво. Тоді як встановлення тарифів на комунальні послуги, нижчих за розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, не допускається і може бути оскаржено в суді.

«Але ми всі прекрасно розуміємо, що в суді наші питання можуть вирішуватися роками, а нам треба працювати зараз. І надавати визначені законодавством послуги відповідної якості. Ніхто не змінив вимоги щодо, наприклад, показників якості питної води з урахуванням реалій воєнного часу. А ці показники залежать від реагентів, які водоканали змушені зараз купувати за кордоном і їхня вартість відповідно збільшилася», - підкреслив представник профільної асоціації.

Він також зазначив, що за останні 10 років мінімальна заробітна плата збільшилася в Україні у 5,5 рази, вартість електроенергії - у 5,2 рази, опалення - у 4 рази, вартість коагулянтів зросла у 5,3 рази. Тоді як тарифи на воду, за словами Новицького, за цей час збільшилися від 2,9 до 4 раз.

«27 грудня 2022 року НКРЕКП погодила надані водоканалами розрахунки про підвищення в середньому на 33% тарифів на їхні послуги. Тоді ще була врахована вартість реагентів та електроенергії на кінець року. Зараз ця вартість, на жаль, змінилася. Але ми закликаємо регулятора ухвалити рішення щодо встановлення нових тарифів на воду з 1 липня хоча б за тими розрахунками, аби система водозабезпечення могла функціонувати», - наголосив Новицький.

Як повідомлялося, 27 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону на наступні пів року. Пізніше, 30 грудня, регулятор скасував ухвалену постанову через «непорозуміння при оформленні відповідного рішення».