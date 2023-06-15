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АНАЛІТИКА

З початку року Україна отримала майже $20 мільярдів бюджетної допомоги від партнерів

12:45 15.06.2023 |

Економіка

 

Міжнародні партнери з початку року надали Україні бюджетної підтримки на суму 19,8 мільярда доларів.

Про це ЕП повідомила голова бюджетного комітету Ради, народна депутатка Роксолана Підласа.

На середину червня до загального фонду держбюджету надійшло 19,8 млрд дол або 723,7 млрд грн в еквіваленті від міжнародних партнерів.

Від усіх ресурсів загального фонду, які держава акумулювала за перші 5 місяців року, частка зовнішніх становить 48,9%. Внутрішні ресурси, включно з розміщенням військових облігацій, становлять 51,1% надходжень.

"Найбільшим донором українського бюджету залишається ЄС, який в цьому році вже надав 8,1 млрд дол пільгового кредиту в рамках механізму макрофінансової допомоги.

Проте найбільшим донором безповоротної бюджетної допомоги були і залишаються США. Це важливо в умовах, коли частка загального обсягу державного і гарантованого боргу на початок року вже сягнула 78,5% ВВП", - наголосила Підласа.

Також з початку року бюджет отримав 2,7 млрд дол від МВФ та 1,76 млрд дол від уряду Канади.
За матеріалами: Економічна правда
 

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