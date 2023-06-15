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АНАЛІТИКА

Уряд затвердив експериментальний механізм швидкого надання житлових субсидій

11:54 15.06.2023 |

Економіка, Право

 

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка в межах експериментального проєкту дає можливість максимально спростити процедуру звернення громадян за житловою субсидією і забезпечити швидке прийняття рішення щодо її надання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

"Спрощений механізм звернення за житловою субсидією звільнить громадян від потреби збирати довідки і витрачати час на заповнення декларації на призначення житлово-комунальних субсидій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уповноваженому члену родини треба буде тільки подати спрощену заяву, в якій зазначити інформацію про членів домогосподарства, на яких має бути призначено субсидію, місце проживання та реквізити рахунку, на який мають зараховуватись субсидії в разі призначення.

Після того органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно зберуть та опрацюють відомості, необхідні для призначення виплати.

"Фізично відвідувати органи Пенсійного фонду для подання спрощеної заяви не потрібно. Час, який витрачає людина чи родина на призначення соціальних допомог, буде мінімізовано, а процес подання заяви - максимально автоматизовано", - наголосили у міністерстві.

В електронній формі спрощене звернення можна буде подати в онлайн-кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України , у мобільному застоснуку ПФУ, на Порталі Дія.

Також спрощене звернення можна буде надіслати поштою або подати через сервісні центри Пенсійного фонду, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та ЦНАП.

"Подати спрощену заяву можна буде після технічної реалізації цього механізму Пенсійним фондом України. Скористатися ним напередодні опалювального сезону зможуть усі потенційні субсидіанти", - підкреслили у Мінсоцполітики.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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