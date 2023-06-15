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Kingspan Group реалізує в Україні інвестпроєкт на понад $280 мільйонів - Шмигаль

23:54 14.06.2023 |

Економіка

Kingspan Group реалізує в Україні інвестпроєкт на понад $280 мільйонів - Шмигаль

 

Ірландська компанія Kingspan Group реалізує В Україні великий інвестиційний проєкт обсягом понад 280 мільйонів доларів.

Про це повідомив у Телеграмі Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Ірландська компанія Kingspan Group реалізує великий інвестиційний проєкт в Україні обсягом понад 280 млн доларів США. Обговорили з керівництвом компанії деталі його втілення відповідно до закону про держпідтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", - зазначив очільник уряду.

За його словами, допомагає з проєктом урядовий офіс UkraineInvest.

Прем'єр-міністр наголосив, що важливим елементом проєкту є створення більш ніж 700 робочих місць. Україна зі свого боку сприятиме створенню інфраструктури для функціонування виробничого підприємства.

Kingspan - один із найбільших інвесторів, що прийшли в Україну під час повномасштабного вторгнення Росії. Компанія є світовим лідером у сфері виробництва високотехнологічних енергоефективних будівельних матеріалів. Україна потребуватиме їх для відбудови зруйнованого житла, індустріальних обʼєктів та інших об'єктів інфраструктури.

Це також дозволить підвищити стандарти виробничих процесів в Україні до рівня кращих світових практик.
 

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