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Споживчі настрої українців у травні значно покращилися після провалу у квітні - дослідження
22:33 14.06.2023 |
За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у травні 2023 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 7,4 пунктів та становить 92 п. Зросли усі складові індикатора.
У травні 2023 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 92 п., що на 7,4 п. вище за показник квітня.
Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 58,4, що на 6,1 п. вище за рівень цього показника у квітні. Складові цього індексу зазнали таких змін:
- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 50,5, що на 6,1 п. вище за показник у квітні;
- індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 4,2 п. та встановився на позначці 66,2 п.
Індекс економічних очікувань (ІЕО) у травні зріс на 8,3 п. та складає 114,5 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:
- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 107,6 п., що на 8,2 п. вище за рівень цього показника у квітні;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 12,1 п. та складає 101,4 п.;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зріс на 4,5 п. порівняно з минулим місяцем та складає 134,4 п.
У травні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 2 п. та складає 120,8 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 1,9 п. та складає 173,9 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 3,7 п. та складає 131,9 п.
«У травні як індекс споживчих настроїв, так і індекси поточного становища та економічних очікувань показують позитивну динаміку. Ми спостерігаємо покращення оцінки особистого матеріального становища та оцінку доцільності великих покупок. Окрім цього, населення України має більш позитивні економічні очікування як щодо власного матеріального становища, так і щодо розвитку економіки впродовж 5-ти років. Загалом, спостерігається позитивна тенденція, стабільність якої буде суттєво залежати від розвитку ситуації в Україні в найближчим часом.» - коментують аналітики Info Sapiens.
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