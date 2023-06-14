Великий бізнес у травні сплатив до місцевих бюджетів понад ₴2 мільярдів

У травні великий бізнес сплатив до місцевих бюджетів 2,4 млрд грн, що на 0,4 млрд грн більше, ніж у травні торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

"У травні 2023 року до місцевих бюджетів платниками Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків сплачено 2,4 млрд грн, що на 19,9%, або на 0,4 млрд грн більше, ніж у травні минулого року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що податку на доходи фізичних осіб сплачено 801,9 млн грн, що на 227,9 млн грн, або на 39,7% більше, ніж за травень минулого року.

Також, у травні цього року великий бізнес спрямував до місцевих бюджетів 1,4 млрд грн податку на прибуток.

До бюджету міста Києва великі платники Центрального управління сплатили 68,9 млн грн податку на майно та 25,7 млн грн акцизного податку від роздрібного продажу підакцизної продукції.

Як повідомляв Укрінформ, з початку року великий бізнес забезпечив надходження до державного бюджету 59,9 млрд грн, це - 24% всіх надходжень до загального фонду держбюджету.