Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 4 міс. 2023 р. зріс майже в 40 разів - Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-квітні 2023 року зросло в 39,8 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $7,04 млрд із $0,177 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.

Згідно з її даними, експорт товарів з України за цей період порівняно з січнем-квітнем 2022 року скоротився на 19,6% - до $13,334 млрд, тоді як імпорт зріс на 21,5% - до $20,374 млрд.

Держстат уточнив, що у квітні-2023 порівняно з березнем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 9,3% - до $3,264 млрд, а імпорту - на 1,3%, до $5,345 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у квітні-2023 було від'ємним і становило $2,081 млрд, тоді як попереднього місяця воно також було від'ємним - $1,814 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-квітні 2023 року становив 0,65 (у січні-квітні-2022 - 0,99).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 218 країн світу.

Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні-квітні 2023 р.:

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, січень-квітень 2023 до січня-квітня 2022, % Імпорт, млн $ Імпорт, січень-квітень 2023 до січня-квітня 2022, % Усього* 13334.3 80.4 20374 121.5 Тварини, продукти тваринного походження 430 107.1 435.7 121.1 Продукти рослинного походження 5048.5 122.2 863.3 121.7 - зернові культури 3938.9 111.1 70.4 90.7 Жири тваринного та рослинного походження 1989.2 103 79.5 90.4 Готові харчові продукти 1007.1 110.3 957.8 139.1 Мінеральні продукти 784.4 38.5 4586.5 99.4 Енергетичні матеріали; нафта і продукти її переробки 126.5 41.5 4514.1 100.4 Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, зокрема: 316 56 2653.6 112.3 Фармацевтична продукція 83 135.5 622.8 93.5 Добрива 7.2 9.8 589.4 121.9 Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 100.7 40.4 1117.1 125.9 Шкіряна сировина 31.8 63.7 82.6 120.2 Деревина та вироби з неї 511.7 79.9 56.2 72.3 Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів 80.9 70.4 263.4 113.7 Текстильні матеріали та вироби 149.4 59.8 729.6 121.6 Взуття 34.8 62.1 158 90.7 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 94.7 75.7 184.4 109.4 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 7.1 31 33.1 114.8 Недорогоцінні метали та вироби з них 1290.2 41.7 908.9 114.7 - чорні метали 823.4 31.7 360.8 127.4 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 962.5 65.5 3573.4 131.5 Реактори ядерні, котли, машини 343.9 75 1377.6 103.7 Електричні машини 618.5 61.2 2195.8 158 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 110.7 89 2025 149.6 Засоби наземного транспорту, крім залізничного 39.9 87.2 1825.4 149.1 Прилади й апарати оптичні, фотографічні 28.3 55.5 350.7 131.9 Різні промтовари 328.4 95.8 264.5 111.8 Твори мистецтва 0.4 92.1 0.1 27.7

Дані: Держстат України

*- Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим. м. Севастополя і частини Донецької та Луганської областей