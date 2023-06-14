Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 4 міс. 2023 р. зріс майже в 40 разів - Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-квітні 2023 року зросло в 39,8 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $7,04 млрд із $0,177 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.
Згідно з її даними, експорт товарів з України за цей період порівняно з січнем-квітнем 2022 року скоротився на 19,6% - до $13,334 млрд, тоді як імпорт зріс на 21,5% - до $20,374 млрд.
Держстат уточнив, що у квітні-2023 порівняно з березнем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 9,3% - до $3,264 млрд, а імпорту - на 1,3%, до $5,345 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у квітні-2023 було від'ємним і становило $2,081 млрд, тоді як попереднього місяця воно також було від'ємним - $1,814 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-квітні 2023 року становив 0,65 (у січні-квітні-2022 - 0,99).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 218 країн світу.
Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні-квітні 2023 р.:
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, січень-квітень 2023 до січня-квітня 2022, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, січень-квітень 2023 до січня-квітня 2022, %
| Усього*
| 13334.3
| 80.4
| 20374
| 121.5
| Тварини, продукти тваринного походження
| 430
| 107.1
| 435.7
| 121.1
| Продукти рослинного походження
| 5048.5
| 122.2
| 863.3
| 121.7
| - зернові культури
| 3938.9
| 111.1
| 70.4
| 90.7
| Жири тваринного та рослинного походження
| 1989.2
| 103
| 79.5
| 90.4
| Готові харчові продукти
| 1007.1
| 110.3
| 957.8
| 139.1
| Мінеральні продукти
| 784.4
| 38.5
| 4586.5
| 99.4
| Енергетичні матеріали; нафта і продукти її переробки
| 126.5
| 41.5
| 4514.1
| 100.4
| Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, зокрема:
| 316
| 56
| 2653.6
| 112.3
| Фармацевтична продукція
| 83
| 135.5
| 622.8
| 93.5
| Добрива
| 7.2
| 9.8
| 589.4
| 121.9
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 100.7
| 40.4
| 1117.1
| 125.9
| Шкіряна сировина
| 31.8
| 63.7
| 82.6
| 120.2
| Деревина та вироби з неї
| 511.7
| 79.9
| 56.2
| 72.3
| Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів
| 80.9
| 70.4
| 263.4
| 113.7
| Текстильні матеріали та вироби
| 149.4
| 59.8
| 729.6
| 121.6
| Взуття
| 34.8
| 62.1
| 158
| 90.7
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 94.7
| 75.7
| 184.4
| 109.4
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 7.1
| 31
| 33.1
| 114.8
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 1290.2
| 41.7
| 908.9
| 114.7
| - чорні метали
| 823.4
| 31.7
| 360.8
| 127.4
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 962.5
| 65.5
| 3573.4
| 131.5
| Реактори ядерні, котли, машини
| 343.9
| 75
| 1377.6
| 103.7
| Електричні машини
| 618.5
| 61.2
| 2195.8
| 158
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 110.7
| 89
| 2025
| 149.6
| Засоби наземного транспорту, крім залізничного
| 39.9
| 87.2
| 1825.4
| 149.1
| Прилади й апарати оптичні, фотографічні
| 28.3
| 55.5
| 350.7
| 131.9
| Різні промтовари
| 328.4
| 95.8
| 264.5
| 111.8
| Твори мистецтва
| 0.4
| 92.1
| 0.1
| 27.7
Дані: Держстат України
*- Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим. м. Севастополя і частини Донецької та Луганської областей