Зміна під час перепродажу вживаних авто: Кабмін скасовує обов'язкове експертне дослідження

Кабінет міністрів відповідною постановою скасовує проведення в сервісних центрах МВС обов'язкового експертного дослідження під час перереєстрації вживаного автомобіля на нового власника. Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Постанова набирає чинності з моменту підписання, але документ поки що не підписано, уточнюють у ГСЦ МВС.

Експертне дослідження проводиться для перевірки справжності номера кузова авто або рами (VIN-код), номера двигуна, відповідності даних зазначеним у реєстраційних документах та справжність останніх, та під час перевірки відповідності інформації з базами даних.

На думку заступника міністра МВС Богдана Драпятого, здебільшого немає практичної необхідності проводити експертне дослідження автомобіля.

У разі проведення експертного дослідження під час перереєстрації транспортних засобів Експертна служба МВС у 2022 році виявила 1202 авто із підробленими або заміненими ідентифікаційними номерами двигуна, шасі автомобіля, а в першій половині 2023 року - 381. Більшість таких порушень було виявлено під час дослідження вживаних автомобілів, завезених з-за кордону вперше. Тому для таких авто обов'язковість експертного дослідження зберігається.

"Загалом за рік проводиться близько 1,5 млн експертних досліджень транспортних засобів та документів про їх реєстрацію. Тобто у відсотковому співвідношенні експерти виявляли 0,08% порушень із загальної кількості досліджень", - пояснив заступник міністра.

За бажанням продавця чи покупця можна буде провести експертне дослідження автомобіля та реєстраційних документів до нього та отримати висновок Експертної служби МВС чи іншої державної спеціалізованої установи.

Після скасування експертного дослідження процедура купівлі-продажу авто скоротиться до 25 хвилин.