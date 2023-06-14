Бізнес закликає актуалізувати перелік територій ведення боїв: допоможе постраждалим компаніям

Спілка українських підприємців ініціювала звернення до Кабміну щодо затвердження актуального списку територій ведення бойових активних дій з метою звільнення підприємців, виробництво яких реально постраждало від обстрілів, від оподатування.

Про це повідомляє пресслужба СУП.

"Через розбіжності в законодавстві склалася ситуація, коли до підприємців, виробничі потужності яких знаходяться на півдні та сході України, і які зазнали втрат через обстріли та безпосереднє ведення бойових дій, діють подвійні стандарти в питанні звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, що відрізняється від земельної ділянки, за знищене або пошкоджене нерухоме майно, а також порядку дій при втраті первинних документів внаслідок бойових дій", - зазначають в СУП.

Підприємці пояснюють, що проблема полягає в розбіжностях розуміння того, які території вважати такими, "де велися (ведуться) активні бойові дії", а які - зонами "можливого" ведення бойових дій.

Через це частина українських бізнесів, зокрема Харківської області, які понесли і продовжують нести реальні втрати, не можуть скористатися своїм законним правом на звільнення від оподаткування.

З метою захисту інтересів підприємців східних та південних регіонів, СУП звернулась до Офісу президента України, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради України, Мінреінтеграції, комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Спілка вимагає:

* усунути невизначеність щодо сплати майнових, екологічних податків та сплати за землю на територіях де велися або ведуться бойові дії ;

* скоригувати перелік територій, де велися або ведуться активні бойові дії, в тому числі включити в нього Харків та всю Харківську область або ініціювати перегляд норм про звільнення від податків і обов'язку відновлення втрачених первинних документів;

* врахувати пропозиції Харківської ОВА щодо територій, які потрібно включити до переліку зон, де велися або ведуться активні бойові дії;

* узаконити актуалізований перелік територій активних бойових дій шляхом внесення доповнень.

"Перегляд переліку територій, де велися або ведуться активні бойові дії, насамперед спрямований на захист тих українських підприємств, які розміщуються на вже звільнених територіях, проте приміщення яких вже пошкоджено або знищено і які не можуть навіть ремонтуватися через розміщення на них підрозділів ЗСУ, а відтак і не можуть відновити діяльність та отримувати доходи, з яких потім сплачувати податки", - додають в СУП.