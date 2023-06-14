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Проєкт для зупинення спрацювання Каховського водосховища буде готовий за місяць - Укргідроенерго

13:15 14.06.2023 |

Економіка

 

«Укргідропроєкт» працює над проєктом побудови верхньої перемички в районі зруйнованої Херсонської ГЕС для зупинення втрати води з Каховського водосховища.

Про це в ході обговорення в Європейській бізнес-асоціації наслідків підриву Каховської ГЕС для бізнесу повідомив генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

«Ми разом із харківським інститутом «Укргідропроєкт» розробляємо проєкт побудови верхньої перемички, щоб зупинити спрацювання Каховського водосховища, яке продовжує втрачати воду. Він десь до 10 липня має бути готовим, після чого я його надам уряду для затвердження. Одразу після деокупації ми зможемо розпочати побудову цієї перемички. Фахівці у нас є, фінансування до того часу ми будемо шукати», - наголосив Сирота.

За його словами, орієнтовний час реалізації цього проєкту після демонтажу зруйнованих споруд Каховської ГЕС - рік. На повноцінну відбудову станції знадобиться щонайменше п'ять років.

Що стосується наповнення водою Каховського водосховища протягом найближчого року, то це, за словами очільника «Укргідроенерго», може статися лише після паводку.

«Про воду з Каховського водосховища для потреб мешканців Запорізької та Дніпропетровської областей до паводка треба забути. Херсонській області трохи легше, бо там частину водозабору можна здійснювати з русла Дніпра нижче водосховища. Наразі нам треба якомога швидше збудувати перемичку, щоб зберегти глибину водойми хоча б на рівні 6-7 метрів. Тоді після паводку можна сподіватися, що нам вдасться наповнити його до 12,7-13 м, потрібної для водозабору глибини», - підкреслив Сирота.

Він наголосив, якщо не вдасться втримати ці показники, рівень води в Каховці знизиться до критичних 3 м, і тоді на заповнення водойми до потрібної для водозабору глибини після паводків знадобиться щонайменше півтора-два роки.

«Все залежить від ступеня руйнації ГЕС. Якщо нижня частина гідроспоруди не порушена, можна очікувати, що вода залишиться у Каховському водосховищі на рівні 6-7 метрів. Якщо зруйновано все вщент, тоді слід чекати падіння до критичних 3 метрів. Чим більше залишиться води, тим нам буде легше і швидше наповнити Каховське водосховище під час паводка. Тому ми, звичайно, вболіваємо за кожні сантиметри цієї води», - додав Сирота.

Як повідомлялося, за оцінками «Укргідроенерго», станом на 12 червня Каховське водосховище зменшилося на 50%, води в ньому на 60-70% менше, ніж до підриву Каховської ГЕС.
За матеріалами: Укрінформ
 

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