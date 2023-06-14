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АНАЛІТИКА

Більшість українців назвали корупцію головним ризиком відбудови України – опитування

12:13 14.06.2023 |

Економіка

 

Більшість українців (73%) та представників бізнесу (80%) серед можливих ризиків найбільше непокоїть повернення корупційних схем до процесів відбудови України. Про це свідчать результати опитування "Як відбудовувати Україну", проведеного агентством Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine за підтримки USAID.

63% громадян та 73% підприємців побоюються відсутності контролю та, як наслідок, розкрадання державних коштів.

Щоб нейтралізувати корупцію, потрібно забезпечити механізми контролю - так вважають 33% населення та 44% представників бізнесу. Також українці виступають за посилення кримінальної відповідальності за корупцію - 24% та 18% відповідно.

Населення загалом має досить розмиті уявлення, які інститути мають відповідати за відбудову. Відносна більшість опитаних (від 42% до 46%) відповідальними за пошук фінансування називають бізнес-структури - як національні, так і міжнародні. На другому місці органи влади, зокрема, президент та міжнародні донорські організації.

Контролювати витрати мають майже всі інституції - від влади всіх рівнів до громадських активістів та органів правопорядку. Втім, під час уточнення, основну відповідальність за контроль люди покладають на незалежних аудиторів та президента.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, яке було створено лише цього року, буде ефективним на думку 65% населення. Очікування ефективності серед бізнесу значно менші та становлять 49%.

Більшість українців назвали корупцію головним ризиком відбудови України – опитування

 

"Бізнес, як і населення України, побоюється корупції та повернення недоброчесних практик. При цьому бізнес загалом менше довіряє владі та більше розраховує на себе. Результати дослідження підкреслюють критичну значущість прозорого доступу до інформації, всебічну комунікацію, пояснення планів і того, як громадяни можуть вплинути на ті чи інші етапи відбудови", - коментує результати опитування заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine Анастасія Мазурок.

Більшість українців назвали корупцію головним ризиком відбудови України – опитування

 

Населення та бізнес поділяють позицію, що відбудова України триватиме до 10 років і більше - таку думку висловили 60% бізнесу та населення.

Головними проблемами країни українці називають війну (100%), руйнування інфраструктури та житла (98%), а також корупцію (94%). Безробіття вважають проблемою 89% опитаних - особливо гостро її сприймають жінки. Серед іншого суттєвими проблемами українці вважають відсутність професіоналів у владі, високу вартість життя та низькі доходи.


Більшість українців назвали корупцію головним ризиком відбудови України – опитування
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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