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МАГАТЕ розробило програму допомоги Україні у подоланні наслідків підриву Каховської дамби
09:58 14.06.2023 |
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі представив Президентові України Володимиру Зеленському програму допомоги Україні для подолання наслідків підриву Каховської дамби.
Як передає Укрінформ, про це Гроссі повідомив у своєму Твіттері.
"Своєчасна розмова з Президентом України Володимиром Зеленським напередодні мого візиту на Запорізьку АЕС, де мною буде проведено оцінку ситуації після катастрофічного затоплення дамби в Новій Каховці", - прокоментував гендиректор МАГАТЕ свою зустріч з українським Президентом.
За словами Гроссі, він представив Зеленському програму допомоги Україні "на основі ядерних технологій у сферах охорони здоров'я людини, безпеки харчових продуктів та питної води, здоров'я тварин, управління ґрунтами та водними ресурсами, а також в оцінці стану критично важливої інфраструктури після повені".
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