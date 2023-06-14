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АНАЛІТИКА

МАГАТЕ розробило програму допомоги Україні у подоланні наслідків підриву Каховської дамби

 

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі представив Президентові України Володимиру Зеленському програму допомоги Україні для подолання наслідків підриву Каховської дамби.

Як передає Укрінформ, про це Гроссі повідомив у своєму Твіттері.

"Своєчасна розмова з Президентом України Володимиром Зеленським напередодні мого візиту на Запорізьку АЕС, де мною буде проведено оцінку ситуації після катастрофічного затоплення дамби в Новій Каховці", - прокоментував гендиректор МАГАТЕ свою зустріч з українським Президентом.

За словами Гроссі, він представив Зеленському програму допомоги Україні "на основі ядерних технологій у сферах охорони здоров'я людини, безпеки харчових продуктів та питної води, здоров'я тварин, управління ґрунтами та водними ресурсами, а також в оцінці стану критично важливої інфраструктури після повені".
 

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