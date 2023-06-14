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Кабмін визначив порядок, на що витрачатимуться кошти Агентства відновлення
18:22 13.06.2023 |
Кабінет міністрів затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для Агентства відновлення в рамках нової бюджетної програми "Розвиток та відновлення інфраструктури".
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засідання Кабміну 13 червня.
"Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку та відновлення інфраструктури. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за новою бюджетною програмою", - зазначив він.
Нова бюджетна програма, що отримала назву "Розвиток та відновлення інфраструктури", передбачає спрямування коштів Агентству відновлення з метою забезпечення:
* проєктування,
* відновлення,
* будівництва,
* модернізації,
* облаштування,
* ремонту.
Це стосується обʼєктів:
* громадського призначення,
* соціальної сфери,
* культурної спадщини,
* житлово-комунального господарства,
* інженерно-транспортної (автомобільні дороги загального користування державного значення),
* залізничної інфраструктури,
* енергетичної інфраструктури, зокрема щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту обʼєктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури,
* пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення,
* інших обʼєктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту,
* фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху,
* термомодернізації житлових і громадських будівель.
Кабмін також ухвалив рішення спрямувати на нову бюджетну програму "Розвиток та відновлення інфраструктури" залишки коштів спеціального фонду державного бюджету у сумі 17 млрд 908 млн гривень (видатки розвитку).
Йдеться про кошти, що утворилися станом на 1 січня 2023 року за рахунок надходжень від Європейського інвестиційного банку в рамках інвестиційних проєктів:
* "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України",
* "Міський громадський транспорт України II",
* "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України",
* "Енергоефективність громадських будівель в Україні",
* "Вища освіта України".
Наразі ці кошти обліковуються на рахунках, відкритих в акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України".
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