Кабмін визначив порядок, на що витрачатимуться кошти Агентства відновлення

Кабінет міністрів затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для Агентства відновлення в рамках нової бюджетної програми "Розвиток та відновлення інфраструктури".

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засідання Кабміну 13 червня.

"Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку та відновлення інфраструктури. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за новою бюджетною програмою", - зазначив він.

Нова бюджетна програма, що отримала назву "Розвиток та відновлення інфраструктури", передбачає спрямування коштів Агентству відновлення з метою забезпечення:

* проєктування,

* відновлення,

* будівництва,

* модернізації,

* облаштування,

* ремонту.

Це стосується обʼєктів:

* громадського призначення,

* соціальної сфери,

* культурної спадщини,

* житлово-комунального господарства,

* інженерно-транспортної (автомобільні дороги загального користування державного значення),

* залізничної інфраструктури,

* енергетичної інфраструктури, зокрема щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту обʼєктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури,

* пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення,

* інших обʼєктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту,

* фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху,

* термомодернізації житлових і громадських будівель.

Кабмін також ухвалив рішення спрямувати на нову бюджетну програму "Розвиток та відновлення інфраструктури" залишки коштів спеціального фонду державного бюджету у сумі 17 млрд 908 млн гривень (видатки розвитку).

Йдеться про кошти, що утворилися станом на 1 січня 2023 року за рахунок надходжень від Європейського інвестиційного банку в рамках інвестиційних проєктів:

* "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України",

* "Міський громадський транспорт України II",

* "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України",

* "Енергоефективність громадських будівель в Україні",

* "Вища освіта України".

Наразі ці кошти обліковуються на рахунках, відкритих в акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України".