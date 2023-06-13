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Євросоюз надасть гарантію ЄІБ для нових кредитів Україні на 100 мільйонів євро
15:36 13.06.2023 |
Європейська Комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) погодили надання гарантії ЄС, яка дасть змогу ЄІБ виділити нові кредити на 100 млн євро.
Як повідомляє представництво ЄС в Україні, ці кошти спрямують на швидке відновлення України, зокрема для ремонту муніципальної чи енергетичної інфраструктури.
"ЄС посилює свою підтримку, щоб задовольнити потреби України у швидкому відновленні. На додаток до нашого 1 млрд євро на швидке відновлення і підтримку критично важливих секторів, погоджена гарантія ЄС дасть змогу ЄІБ надати Україні додаткові кредитні 100 млн євро на дуже вигідних умовах", - наголосила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.
Зазначається, що ця гарантія ЄС є одним з елементів ініціативи EU for Ukraine (EU4U) Initiative, яку ЄІБ затвердив у березні 2023 року. Ініціатива також включає створення фонду EU4U Fund та пакет технічної й консультаційної допомоги в розмірі 100 млн євро з власних коштів ЄІБ.
Комісія використовуватиме Європейський фонд сталого розвитку плюс (EFSD +) та Інструмент ЄС з сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва - "Глобальна Європа", щоб гарантувати до 100 млн євро на нові кредитні угоди для України від ЄІБ.
Очікується, що ці кредитні угоди, що стали можливими завдяки підписаній у травні 2022 року гарантійній угоді між Європейською Комісією та ЄІБ на суму 26,7 млрд євро, будуть підписані пізніше цього року і виплачені одразу за запитом України.
Наголошується, що ці кредити допоможуть задовольнити фінансові потреби України у пріоритетах швидкого відновлення у 2023 році згідно з Оновленою оцінкою потреб у відновленні та відбудові України.
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