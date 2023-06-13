Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Митниця відзвітувала про збільшення імпорту товарів оборонного призначення у травні

12:59 13.06.2023 |

Економіка

 

За даними Державної митної служби, у травні 2023 року в Україну завезли товарів оборонного призначення на суму, вдвічі більшу, ніж у квітні.

Про це свідчать дані митниці про надані пільги зі сплати митних платежів.

Так, у травні при митному оформленні імпорту товарів митними органами надано пільг зі сплати митних платежів на суму 14,8 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше, ніж у квітні.

Зокрема, пільги зі сплати мита та ПДВ на товари оборонного призначення у травні склали 6,8 млрд грн, що на 3,4 млрд грн більше, ніж у квітні (3,42 млрд грн).

Водночас пільги зі сплати акцизного податку при імпорті сировини для виробництва інших підакцизних товарів у травні склали 4,1 млрд грн, що на 0,7 млрд грн більше, місяцем раніше

Пільги, надані в межах угод про вільну торгівлю, у травні склали 2,4 млрд грн, що на 0,1 млрд грн більше, ніж у квітні.

Загалом у травні митними органами перераховано до державного бюджету 34,3 млрд грн митних платежів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3570
  0,0512
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7985  0,03 0,08 37,3073  0,02 0,05
EUR 38,2337  1,39 3,51 38,9811  1,44 3,56

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес