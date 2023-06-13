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Артур Еш
Митниця відзвітувала про збільшення імпорту товарів оборонного призначення у травні
12:59 13.06.2023 |
За даними Державної митної служби, у травні 2023 року в Україну завезли товарів оборонного призначення на суму, вдвічі більшу, ніж у квітні.
Про це свідчать дані митниці про надані пільги зі сплати митних платежів.
Так, у травні при митному оформленні імпорту товарів митними органами надано пільг зі сплати митних платежів на суму 14,8 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше, ніж у квітні.
Зокрема, пільги зі сплати мита та ПДВ на товари оборонного призначення у травні склали 6,8 млрд грн, що на 3,4 млрд грн більше, ніж у квітні (3,42 млрд грн).
Водночас пільги зі сплати акцизного податку при імпорті сировини для виробництва інших підакцизних товарів у травні склали 4,1 млрд грн, що на 0,7 млрд грн більше, місяцем раніше
Пільги, надані в межах угод про вільну торгівлю, у травні склали 2,4 млрд грн, що на 0,1 млрд грн більше, ніж у квітні.
Загалом у травні митними органами перераховано до державного бюджету 34,3 млрд грн митних платежів.
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