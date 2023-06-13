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Дунайські порти цьогоріч обробили рекордний обсяг вантажів - АМПУ
13:00 13.06.2023 |
Упродовж січня - травня 2023 року порти Дунайського кластера обробили рекордний обсяг вантажів - 11,5 млн т.
Про це повідомив голова ДП "Адміністрація морських портів України" Юрій Литвин у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«За 2022 рік портами було перевантажено 16 млн т вантажів, а за 5 місяців 2023 року вже оновлено новий рекорд вантажоперевалки, за оперативними даними - 11,5 млн т», - йдеться в повідомленні.
Наразі у фокусі уваги АМПУ - збільшення обсягів переробки вантажів портами Дунайського кластера за рахунок введення в дію нових причалів, освоєння додаткових вантажопотоків та оптимізації роботи.
За словами Литвина, завдяки тісній співпраці підприємства "Порти України" з Мінвідновлення та бізнесом у розвиток портової інфраструктури портів Дунаю у 2022 році та першому кварталі 2023 року було залучено близько 97 млн дол.
До кінця 2023 року цей показник може перевищити 100 млн дол.
Як повідомлялося, за оперативними даними, в травні дунайськими портами перевантажено понад 3 млн т.
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