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АНАЛІТИКА

Аукціони на Prozorro.Продажі принесли вже понад ₴ 3,5 мільярда

23:24 12.06.2023 |

Економіка

 

З початку 2023 року у системі Prozorro.Продажі успішно завершилося майже 7 тис. аукціонів, які принесли до бюджетів 3,58 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За 2023 рік у системі Прозорро.Продажі успішно завершилося майже 7 тис. онлайн-аукціонів, які поповнили бюджети різних рівнів на 3,58 млрд гривень», - ідеться в повідомленні.

За даними компанії, ще понад 1,5 тис. аукціонів перебувають на етапі закриття угод та потенційно можуть поповнити бюджети різних рівнів додатково на 2 млрд грн.

За сумами надходжень лідерство тримають продаж активів банків-банкрутів (1,79 млрд грн), мала приватизація державної та комунальної власності (524 млн грн), продаж майна та активів (420 млн грн), продаж та оренда землі (301 млн грн), аукціони в межах справ про банкрутство (294 млн грн).

Станом на 12 червня в системі Prozorro.Продажі оголошено понад 4 тис. онлайн-аукціонів.

Як повідомлялося, за час проведення онлайн-аукціонів малої приватизації в електронній системі Prozorro.Продажі Львів заробив 1 млрд грн до свого бюджету.
 

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