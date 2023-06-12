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Аукціони на Prozorro.Продажі принесли вже понад ₴ 3,5 мільярда
23:24 12.06.2023 |
З початку 2023 року у системі Prozorro.Продажі успішно завершилося майже 7 тис. аукціонів, які принесли до бюджетів 3,58 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«За 2023 рік у системі Прозорро.Продажі успішно завершилося майже 7 тис. онлайн-аукціонів, які поповнили бюджети різних рівнів на 3,58 млрд гривень», - ідеться в повідомленні.
За даними компанії, ще понад 1,5 тис. аукціонів перебувають на етапі закриття угод та потенційно можуть поповнити бюджети різних рівнів додатково на 2 млрд грн.
За сумами надходжень лідерство тримають продаж активів банків-банкрутів (1,79 млрд грн), мала приватизація державної та комунальної власності (524 млн грн), продаж майна та активів (420 млн грн), продаж та оренда землі (301 млн грн), аукціони в межах справ про банкрутство (294 млн грн).
Станом на 12 червня в системі Prozorro.Продажі оголошено понад 4 тис. онлайн-аукціонів.
Як повідомлялося, за час проведення онлайн-аукціонів малої приватизації в електронній системі Prozorro.Продажі Львів заробив 1 млрд грн до свого бюджету.
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