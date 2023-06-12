Україна за 5 міс. наростила експорт чавуну майже на чверть

Україна в січні-травні поточного року збільшила експорт передільного чавуну в натуральному вираженні на 23,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 630,349 тис. тонн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС), за зазначений період експорт чавуну в грошовому вираженні становив $243,888 млн.

Водночас експорт здійснювали переважно до Польщі (63,76% постачань у грошовому вираженні), Іспанії (13,39%) і Чехії (10,3%).

За зазначені п'ять місяців Україна імпортувала 37 тонн чавуну на $52 тис. із Німеччини (61,54%) і Бразилії (38,46%).

Як повідомлялося, Україна у 2022 році знизила експорт переробленого чавуну в натуральному вираженні на 59% порівняно з попереднім роком - до 1 млн 325,275 тис. тонн, у грошовому вираженні на 61,1% - до $638,774 млн.

У 2022 році Україна імпортувала 40 тонн чавуну на $23 тис., тоді як у 2021 році - 185 тонн чавуну на $226 тис.

Експорт здійснювали переважно до США (38,47% постачань у грошовому вираженні), Польщі (32,91%) і Туреччини (8,12%), імпорт - із Німеччини (100%).

