Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна за 5 міс. наростила експорт чавуну майже на чверть

18:16 12.06.2023 |

Економіка

 

Україна в січні-травні поточного року збільшила експорт передільного чавуну в натуральному вираженні на 23,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 630,349 тис. тонн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС), за зазначений період експорт чавуну в грошовому вираженні становив $243,888 млн.

Водночас експорт здійснювали переважно до Польщі (63,76% постачань у грошовому вираженні), Іспанії (13,39%) і Чехії (10,3%).

За зазначені п'ять місяців Україна імпортувала 37 тонн чавуну на $52 тис. із Німеччини (61,54%) і Бразилії (38,46%).

Як повідомлялося, Україна у 2022 році знизила експорт переробленого чавуну в натуральному вираженні на 59% порівняно з попереднім роком - до 1 млн 325,275 тис. тонн, у грошовому вираженні на 61,1% - до $638,774 млн.

У 2022 році Україна імпортувала 40 тонн чавуну на $23 тис., тоді як у 2021 році - 185 тонн чавуну на $226 тис.

Експорт здійснювали переважно до США (38,47% постачань у грошовому вираженні), Польщі (32,91%) і Туреччини (8,12%), імпорт - із Німеччини (100%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3570
  0,0512
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7696  0,05 0,15 37,2900  0,05 0,14
EUR 39,6246  0,03 0,07 40,4196  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес