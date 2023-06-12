Більше єдиних внесків і власних доходів: як поповнювався Пенсійний фонд

За січень-травень 2023 року Пенсійний фонд України (ПФУ) отримав 163 млрд грн надходжень від ЄСВ, що на 15,4 млрд грн більше запланованого.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Згідно з оприлюдненими даними, протягом січня-травня 2023 року до бюджету Пенсійного фонду фактично надійшло 163,0 млрд грн від сплати єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це на 15,4 млрд грн більше, ніж було заплановано.

Загалом власні доходи ПФУ (частина соціального внеску + інші платежі) за вказаний період становили 175,6 млрд грн, що на 29,2 млрд грн більше, ніж за січень-травень 2022 року.

Крім того, з державного бюджету на фінансування пенсійних виплат протягом перших п'яти місяців року було перераховано 103,3 млрд грн (+33,2 млрд грн до показників 2022 року).

На виплату житлових субсидій та пільг до ПФУ надійшло 22,3 млрд грн, на виплати за програмою загальнодержавного соціального страхування - 10,9 млрд грн.

Як повідомлялося, на соціальні виплати у січні-травні 2023 року з державного бюджету спрямовано 194,8 млрд грн, із них 38,8 млрд грн - у травні.