Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Більше єдиних внесків і власних доходів: як поповнювався Пенсійний фонд

09:46 12.06.2023 |

Економіка

Більше єдиних внесків і власних доходів: як поповнювався Пенсійний фонд

 

За січень-травень 2023 року Пенсійний фонд України (ПФУ) отримав 163 млрд грн надходжень від ЄСВ, що на 15,4 млрд грн більше запланованого.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Згідно з оприлюдненими даними, протягом січня-травня 2023 року до бюджету Пенсійного фонду фактично надійшло 163,0 млрд грн від сплати єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це на 15,4 млрд грн більше, ніж було заплановано.

Загалом власні доходи ПФУ (частина соціального внеску + інші платежі) за вказаний період становили 175,6 млрд грн, що на 29,2 млрд грн більше, ніж за січень-травень 2022 року.

Більше єдиних внесків і власних доходів: як поповнювався Пенсійний фонд

 

Крім того, з державного бюджету на фінансування пенсійних виплат протягом перших п'яти місяців року було перераховано 103,3 млрд грн (+33,2 млрд грн до показників 2022 року).

На виплату житлових субсидій та пільг до ПФУ надійшло 22,3 млрд грн, на виплати за програмою загальнодержавного соціального страхування - 10,9 млрд грн.

Як повідомлялося, на соціальні виплати у січні-травні 2023 року з державного бюджету спрямовано 194,8 млрд грн, із них 38,8 млрд грн - у травні.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3570
  0,0512
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7696  0,05 0,15 37,2900  0,05 0,14
EUR 39,6246  0,03 0,07 40,4196  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес