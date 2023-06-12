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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна та Contango з ОАЕ уклали меморандум про співпрацю

 

Об'єднані Арабські Емірати розпочинають широкомасштабну програму підтримки для створення Суверенного фонду України.

В рамках цієї допомоги ОАЕ 10 червня Фонд держмайна України (ФДМУ) уклав меморандум про співпрацю з Contango - консалтинговою компанією Суверенного фонду ADQ, повідомляє пресслужба Фонда.

Очікується, що таке стратегічне партнерство дозволить Фонду держмайна отримати фахову експертизу, підтримку та допомогу під час створення Суверенного фонду та розробки стратегії щодо його діяльності.

"‎Створення Суверенного фонду є важливим кроком для нас у забезпеченні сталого розвитку та оптимізації управління державним майном. Цей фонд буде виконувати роль стратегічного інвестиційного інструменту, спрямованого на збереження та примноження національного добробуту", - прокоментував голова ФДМУ Рустем Умєров.

Contango належить ADQ - одному з найбільших Суверенних фондів ОАЕ - та спеціалізується на наданні програм трансформацій та підвищенні продуктивності.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ОАЕ
 

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