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АНАЛІТИКА

ОАЕ допоможуть Україні у створенні суверенного фонду

 
Об'єднані Арабські Емірати допоможуть Україні у створенні суверенного фонду, залучивши досвід та експертизу одного з найбільших світових суверенних фондів світу - ADQ та їхніх консультантів із компанії Contango.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Відповідні домовленості були досягнуті під час зустрічі керівника ОП Андрія Єрмака та делегації ОАЕ на чолі з міністром з питань зміни клімату й навколишнього середовища ОАЕ, головою Офісу з міжнародних справ при Президентові ОАЕ Маріам Альмхейрі, яка прибула з візитом до нашої країни.

Для допомоги Україні у створенні суверенного фонду буде залучено досвід та експертизу одного з найбільших світових суверенних фондів світу - ADQ та їхніх консультантів із компанії Contango.

Крім того, сторони також торкнулися питання подальшого розширення українсько-еміратської співпраці, зокрема в торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

Заразом було проговорено питання екологічних і гуманітарних наслідків теракту, скоєного Російською Федерацією на Каховській ГЕС, глава ОП розповів про нагальні потреби України й закликав ОАЕ долучитися до зусиль міжнародної спільноти з ліквідації наслідків цієї техногенної катастрофи.

Додається, що Contango належить ADQ - одному з найбільших Суверенних фондів ОАЕ - та спеціалізується на наданні високоякісних програм трансформацій та підвищенні продуктивності. Її знання, досвід та глибокі аналітичні ресурси стануть цінною допомогою для Фонду держмайна у розробці та впровадженні стратегії управління Суверенним фондом і досягнення його ключових цілей.

Нагадаємо:

Один із найбільших банків ОАЕ - Emirates NBD - почне переводити активи росіян на окремі рахунки, куди потраплятимуть усі виплати за цінними паперами, що їм належать.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ОАЕ
 

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