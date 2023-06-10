Канада продовжила «економічний безвіз» з Україною ще на рік

Канада затвердила тимчасове скасування імпортних мит на українську продукцію ще на рік - до 9 червня 2024 року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це оголосила міністр міжнародної торгівлі Канади Мері Енджі.

"Продовження дії режиму безмитного ввезення українських товарів до Канади сприятиме зусиллям України із відновлення економіки. У той час, як українці продовжують страждати від наслідків російської незаконної й невиправданої війни, ми підтверджуємо свою непохитну підтримку України, яка бореться за своє майбутнє як незалежна, демократична й успішна країна", - сказала Енджі.

За словам міністра фінансів Канади Христі Фріланд, "Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться". "У той час, як хоробрі українці продовжують свій героїчний спротив путінському незаконному повномасштабному вторгненню, демократіям необхідно й надалі бути солідарними з Україною, яка обороняє свій суверенітет й демократію. Це значить, що варто упевнитися в спроможності української економіки підтримувати народ та уряд України у їх боротьбі до перемоги", - зазначила Фріланд.

Як повідомлялось, Канада вперше тимчасово скасувала мита на усі товари з України у червні минулого року, аби підтримати українську економіку. Термін дії цієї торговельної лібералізації спливав цього місяця.

Додамо, що між 2019 та 2021 роками, Канада щороку в середньому імпортувала з України товарів на 170,8 млн дол, що приносило державній скарбниці 2,6 млн дол. від різноманітних мит.