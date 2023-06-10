Фінансові новини
- |
- 10.06.23
- |
- 01:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Відновлення Каховської ГЕС та супутні роботи коштуватимуть орієнтовно €2 мільярди – Шмигаль
22:52 09.06.2023 |
Відновлення Каховської ГЕС коштуватиме орієнтовно 1 млрд євро, ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Укрінформ.
«Відновлення ГЕС, за попередніми даними Укргідроенерго, коштуватиме орієнтовно 1 млрд євро. Ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи», - сказав Шмигаль.
За його словами, влада вже домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків і потреб після цієї катастрофи.
Як повідомляв Укрінформ, російські війська в ніч на 6 червня здійснили підрив Каховської ГЕС. Того ж дня під час позачергового засідання уряд створив штаб та призначив керівником робіт із ліквідації наслідків підриву ГЕС міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Триває евакуація населення з районів затоплення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Без води з Каховського водосховища Херсонщина опустелюватиметься, а в Криму вода подаватиметься за графіком
|Шмигаль: Стартувала програма щодо вступу України в ОЕСР
|Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну
|Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Банки за завданням НБУ прорахують свої бізнес-моделі з урахуванням невеликої девальвації гривні за консенсус-прогнозом
|Гурт нафтопродуктів: хто в ліс, хто – по дрова
|Неймовірне поруч: ринок пального вийшов на довоєнний рівень
|Україна вимагає виключити Росію з Міжнародного агентства з відновлюваної енергії
|Знищення ГЕС: МАГАТЕ анонсувало програму допомоги Україні
|Канада продовжила «економічний безвіз» з Україною ще на рік
Бізнес
|У Швейцарії почали встановлювати сонячні панелі на залізничних коліях
|Штучний інтелект в Zoom може скласти короткий конспект зустрічі, яку ви пропустили
|Microsoft Word, Excel і Teams отримають нативні версії для Apple Vision Pro
|Штучний інтелект загрожує «значними перебоями» на ринках праці – МВФ
|Microsoft заплатить 20 млн доларів через незаконний збір інформації про дітей
|Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд на трасі в Нюрбургринзі, обігнавши Porsche Taycan Turbos S на 8 секунд
|Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності