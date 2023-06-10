Відновлення Каховської ГЕС та супутні роботи коштуватимуть орієнтовно €2 мільярди – Шмигаль

Відновлення Каховської ГЕС коштуватиме орієнтовно 1 млрд євро, ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Укрінформ.

«Відновлення ГЕС, за попередніми даними Укргідроенерго, коштуватиме орієнтовно 1 млрд євро. Ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи», - сказав Шмигаль.

За його словами, влада вже домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків і потреб після цієї катастрофи.

Як повідомляв Укрінформ, російські війська в ніч на 6 червня здійснили підрив Каховської ГЕС. Того ж дня під час позачергового засідання уряд створив штаб та призначив керівником робіт із ліквідації наслідків підриву ГЕС міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Триває евакуація населення з районів затоплення.