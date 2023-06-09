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АНАЛІТИКА

В Україні різко зменшилась кількість податківців

17:45 09.06.2023 |

Економіка

 

Станом на 1 квітня у 107 органах державної влади фактично працювало 173,7 тис. осіб, протягом першого кварталу 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 2,1 тис.

Про це свідчать дані інтерактивної аналітичної панелі щодо чисельності працівників державних органів, оприлюдненої Мінфіном.

За цими даними, серед державних органів, чисельність яких встановлює Кабмін, найбільше у першому кварталі зменшилась кількість співробітників Державної податкової служби - на понад 1 тисячу осіб. Якщо на 1 січня у ДПСУ працювало 23,25 тис. осіб, то на 1 квітня - вже 22,22 тис. за передбаченої штатом чисельності 24,85 тис. працівників.

Крім того, на 629 осіб зменшилась кількість співробітників Держпродспоживслужби. Зараз їх у відомстві 7,14 тис., хоча штатом передбачено 11,27 тис.

Також на 176 осіб зменшилась кількість співробітників Держказначейства, на 164 - Держгеокадастру, на 144 - Державної митної служби та на 98 - Держстату.

Як повідомлялося, станом на початок 2023 року у 109 органах державної влади в Україні фактично працювало 175,8 тис. осіб, протягом 2022 року фактична чисельність працівників цих органів знизилася на 9,6 тис. осіб.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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