Наприкінці червня в Україні запустять цифровий ресурс для формування кадрового резерву для деокупованих територій - НАДС

Наприкінці червня в Україні запустять цифровий ресурс для формування кадрового резерву для деокупованих територій, повідомила голова Національного агентства з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина.

"Наприкінці червня анонсуємо запуск цифрового ресурсу, для формування кадрового резерву для деокупованих територій у рамках відповідного експериментального проєкту. Кожен фахівець зможе подати свою кандидатуру, аби долучитися до відновлення країни", - ідеться в повідомленні пресслужби відомства з посиланням на Алюшину.

Зазначається, що співкоординаторами формування кадрового резерву визначено Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій та НАДС, а також Міністерство освіти науки та Міністерство охорони здоров'я.

"Створюється цифровий ресурс для збору заявок. Згодом військово-цивільні адміністрації, зокрема і ВЦА Луганщини, зможуть за відповідними критеріями обирати собі кадри", - зазначила Алюшина.

Вона наголосила, що також передбачена система підвищення кваліфікації відібраних кандидатів.

Як повідомлялося, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що існує потреба в 30 тис. вчителів для роботи на майбутніх деокупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей. Пізніше в Міносвіти заявили, що почали формувати кадровий резерв для деокупованих територій, і пообіцяли збільшені зарплати.

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій заявили, що у владі обговорюють питання формування кадрового резерву педагогічних і науково-педагогічних працівників для деокупованих територій - "Гвардії вчителів", а також наголосили на необхідності визначитися з вишами, які пріоритетно готуватимуть кадровий резерв для деокупованих територій.

