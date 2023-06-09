Падіння ВВП України в I кв.-2023 уповільнилося до 10,5% - Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в першому кварталі 2023 року впав на 10,5% порівняно з першим кварталом 2022 року після падіння на 31,4% у четвертому кварталі, 30,6% - у третьому кварталі, 36,9% - у другому та 14,9% - у першому кварталі минулого року.

Згідно з оперативною оцінкою Держстату, оприлюдненою в п'ятницю, порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) ВВП у першому кварталі цього року зріс на 2,4%.

Як повідомлялося, загалом за минулий рік ВВП України, за даними Держстату, впав на 29,1%.

МВФ наприкінці травня повідомив про поліпшення прогнозу динаміки ВВП України на цей рік: тепер Фонд очікує зростання в межах 1-3%, тоді як наприкінці березня цей діапазон був від "мінус" 3% до "плюс" 1%.

Нацбанк України наприкінці квітня поліпшив прогноз зростання економіки країни 2023 року до 2% із 0,3% у січневому прогнозі, оцінюючи спад у першому кварталі в 13,5%. Міністр фінансів Сергій Марченко в середині травня повідомив про підвищення урядового прогнозу зростання ВВП у 2023 році до 3,2% з 1%.

