Інфляція в Україні у травні зросла до 0,5%, але у річному вираженні знизилася до 15,3% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у травні 2023 року прискорилося до 0,5% з 0,2% у квітні після уповільнення з 1,5% у березні, 0,7% у лютому та 0,8% у січні, повідомила Державну службу статистики (Держстат) у п'ятницю.

Водночас у травні-2022 було зафіксовано інфляцію 2,7%, тому у річному вимірі за підсумками травня-2023 вона знизилася до 15,3% з 17,9% за підсумками квітня, 21,3% – за підсумками березня, 24,9% – за підсумками лютого та 26,6% – за підсумками грудня.

Базова інфляція минулого місяця знизилася до 0,3% з 0,5% у квітні та 1,3% у березні, зазначив Держстат. З урахуванням того, що у травні минулого року базова інфляція становила 1,4%, у річному вимірі вона за підсумками травня також знизилася до 15,9% з 17,2% за підсумками квітня, 20,1% – за підсумками березня та 22 ,7% – за підсумками лютого.

З початку року інфляція у країні становила 3,8%, базова – 3,3%, уточнив Держстат.

На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 8,7% та 5,6%) подорожчали фрукти та овочі. На 1,7-0,2% зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сири, олію. Водночас на 22,7% подешевшали яйця, на 3,2–0,2% знизилися ціни на продукти переробки зернових, сало, рис, олію, цукор, макаронні вироби, молоко.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, зокрема на тютюнові вироби – на 1,3%; алкогольні напої – на 1,2%.

Одяг та взуття подешевшали на 1,6%, зокрема взуття – на 1,9%, одяг – на 1,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,8% відбулося насамперед за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1,0%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,1% переважно через здешевлення пального та мастил на 2,5%.

Як повідомлялося, у квітні Нацбанк України покращив прогноз інфляції на цей рік з 18,7% до 14,8%, зокрема за підсумками другого кварталу півріччя він очікував на її зниження до 14,5%.

Споживчі ціни у травні 2023р., %

травень 2023 до квітня 2023 травень 2023 до грудня 2022 травень 2023 до травня 2022 січень-травень 2023 до січня-травня 2022 Індекс споживчих цін 0,5 3,8 15,3 20,9 Продукти харчування та безалкогольні напої 0,9 6,6 20,1 26,5 Продукти харчування 0,9 6,6 19,7 26,1 Хліб та хлібопродукти -0,6 -0,5 8,0 18,6 Хліб 0,1 3,4 13,1 17,1 Макаронні вироби -0,2 1,1 7,4 17,8 М'ясо та м'ясопродукти 1,7 7,2 24,1 22,8 Риба та рибопродукти 0,6 2,8 22,3 34,9 Молоко -0,2 2,0 12,0 15,1 Сир та м'який сир 0,6 2,8 14,5 18,9 Яйця -22,7 -28,1 124,9 92,5 Вершкове масло 0,2 2,0 15,2 20,6 Олія соняшникова -1,3 -3,5 -0,5 7,2 Фрукти 8,7 14,0 21,2 44,2 Овочі 5,6 50,6 28,1 32,5 Цукор -0,4 -0,2 21,6 25,8 Безалкогольні напої 0,8 4,7 23,3 31,7 Алкогольні напої, тютюнові вироби 1,2 5,2 14,6 19,7 Одяг та взуття -1,6 2,1 2,1 3,3 Одяг -1,4 1,3 0,6 1,3 Взуття -1,9 3,0 3,7 5,4 Житло, вода, електроенергія, газ тощо 0,0 0,1 3,6 4,5 Утримання та ремонт житла 0,2 2,5 17,9 22,3 Водопостачання 0,0 0,8 0,8 1,0 Прибирання сміття 0,0 3,8 17,1 16,0 Каналізація 0,0 0,7 0,7 0,8 Утримання будинків та прибудинкових територій 1,0 2,1 2,6 1,9 Електроенергія 0,0 0,0 0,0 0,0 Природний газ 0,0 0,0 0,0 -0,3 Гаряча вода, опалення 0,0 0,0 -0,2 0,1 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 0,4 2,4 18,5 23,7 Охорона здоров'я 0,8 4,5 14,0 16,2 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 0,9 3,7 12,7 15,7 Амбулаторні послуги 0,6 6,4 18,9 19,1 Транспорт -1,1 -4,4 10,9 26,6 Пальне та олії -2,5 -14,3 -1,4 28,4 Транспортні послуги 0,0 1,7 14,0 22,5 Пасажирський залізничний транспорт -0,7 7,1 4,5 5,6 Пасажирський автодорожній транспорт 0,0 1,3 14,8 24,1 Зв'язок -0,2 1,7 9,8 12,1 Відпочинок та культура -0,2 1,1 11,1 14,0 Освіта 0,0 1,7 9,6 9,5 Ресторани та готелі 1,0 6,1 19,4 22,0 Різні товари та послуги 0,4 1,2 17,9 18,6

Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини Донецької та Луганської областей.

Дані: Держстат.