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Інфляція в Україні у травні зросла до 0,5%, але у річному вираженні знизилася до 15,3% - Держстат
15:48 09.06.2023 |
Зростання споживчих цін в Україні у травні 2023 року прискорилося до 0,5% з 0,2% у квітні після уповільнення з 1,5% у березні, 0,7% у лютому та 0,8% у січні, повідомила Державну службу статистики (Держстат) у п'ятницю.
Водночас у травні-2022 було зафіксовано інфляцію 2,7%, тому у річному вимірі за підсумками травня-2023 вона знизилася до 15,3% з 17,9% за підсумками квітня, 21,3% – за підсумками березня, 24,9% – за підсумками лютого та 26,6% – за підсумками грудня.
Базова інфляція минулого місяця знизилася до 0,3% з 0,5% у квітні та 1,3% у березні, зазначив Держстат. З урахуванням того, що у травні минулого року базова інфляція становила 1,4%, у річному вимірі вона за підсумками травня також знизилася до 15,9% з 17,2% за підсумками квітня, 20,1% – за підсумками березня та 22 ,7% – за підсумками лютого.
З початку року інфляція у країні становила 3,8%, базова – 3,3%, уточнив Держстат.
На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 8,7% та 5,6%) подорожчали фрукти та овочі. На 1,7-0,2% зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сири, олію. Водночас на 22,7% подешевшали яйця, на 3,2–0,2% знизилися ціни на продукти переробки зернових, сало, рис, олію, цукор, макаронні вироби, молоко.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, зокрема на тютюнові вироби – на 1,3%; алкогольні напої – на 1,2%.
Одяг та взуття подешевшали на 1,6%, зокрема взуття – на 1,9%, одяг – на 1,4%.
Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,8% відбулося насамперед за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1,0%.
Ціни на транспорт знизилися на 1,1% переважно через здешевлення пального та мастил на 2,5%.
Як повідомлялося, у квітні Нацбанк України покращив прогноз інфляції на цей рік з 18,7% до 14,8%, зокрема за підсумками другого кварталу півріччя він очікував на її зниження до 14,5%.
Споживчі ціни у травні 2023р., %
|травень 2023 до квітня 2023
|травень 2023 до грудня 2022
|травень 2023 до травня 2022
|січень-травень 2023 до січня-травня 2022
|Індекс споживчих цін
|0,5
|3,8
|15,3
|20,9
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|0,9
|6,6
|20,1
|26,5
|Продукти харчування
|0,9
|6,6
|19,7
|26,1
|Хліб та хлібопродукти
|-0,6
|-0,5
|8,0
|18,6
|Хліб
|0,1
|3,4
|13,1
|17,1
|Макаронні вироби
|-0,2
|1,1
|7,4
|17,8
|М'ясо та м'ясопродукти
|1,7
|7,2
|24,1
|22,8
|Риба та рибопродукти
|0,6
|2,8
|22,3
|34,9
|Молоко
|-0,2
|2,0
|12,0
|15,1
|Сир та м'який сир
|0,6
|2,8
|14,5
|18,9
|Яйця
|-22,7
|-28,1
|124,9
|92,5
|Вершкове масло
|0,2
|2,0
|15,2
|20,6
|Олія соняшникова
|-1,3
|-3,5
|-0,5
|7,2
|Фрукти
|8,7
|14,0
|21,2
|44,2
|Овочі
|5,6
|50,6
|28,1
|32,5
|Цукор
|-0,4
|-0,2
|21,6
|25,8
|Безалкогольні напої
|0,8
|4,7
|23,3
|31,7
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|1,2
|5,2
|14,6
|19,7
|Одяг та взуття
|-1,6
|2,1
|2,1
|3,3
|Одяг
|-1,4
|1,3
|0,6
|1,3
|Взуття
|-1,9
|3,0
|3,7
|5,4
|Житло, вода, електроенергія, газ тощо
|0,0
|0,1
|3,6
|4,5
|Утримання та ремонт житла
|0,2
|2,5
|17,9
|22,3
|Водопостачання
|0,0
|0,8
|0,8
|1,0
|Прибирання сміття
|0,0
|3,8
|17,1
|16,0
|Каналізація
|0,0
|0,7
|0,7
|0,8
|Утримання будинків та прибудинкових територій
|1,0
|2,1
|2,6
|1,9
|Електроенергія
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Природний газ
|0,0
|0,0
|0,0
|-0,3
|Гаряча вода, опалення
|0,0
|0,0
|-0,2
|0,1
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|0,4
|2,4
|18,5
|23,7
|Охорона здоров'я
|0,8
|4,5
|14,0
|16,2
|Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
|0,9
|3,7
|12,7
|15,7
|Амбулаторні послуги
|0,6
|6,4
|18,9
|19,1
|Транспорт
|-1,1
|-4,4
|10,9
|26,6
|Пальне та олії
|-2,5
|-14,3
|-1,4
|28,4
|Транспортні послуги
|0,0
|1,7
|14,0
|22,5
|Пасажирський залізничний транспорт
|-0,7
|7,1
|4,5
|5,6
|Пасажирський автодорожній транспорт
|0,0
|1,3
|14,8
|24,1
|Зв'язок
|-0,2
|1,7
|9,8
|12,1
|Відпочинок та культура
|-0,2
|1,1
|11,1
|14,0
|Освіта
|0,0
|1,7
|9,6
|9,5
|Ресторани та готелі
|1,0
|6,1
|19,4
|22,0
|Різні товари та послуги
|0,4
|1,2
|17,9
|18,6
Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини Донецької та Луганської областей.
Дані: Держстат.
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