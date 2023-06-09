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Україна з початку року знизила випуск металопродукції майже вполовину
15:57 09.06.2023 |
Українські металургійні підприємства у січні-травні цього року скоротили виробництво загального прокату на 47,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1,98 млн тонн.
Про це свідчать дані "Укрметалургпрому".
Також за перші п'ять місяців поточного року виплавка сталі знизилася на 43,7% порівняно з січнем-травнем 2022 року - до 2,39 млн тонн.
Виплавка чавуну за цей період скоротилася на 43,9% - до 2,350 млн тонн.
Нагадаємо, у 2022 році Україна скоротила виробництво загального прокату на 72% порівняно з попереднім роком - до 5,35 млн тонн, сталі на 70,7% - до 6,26 млн тонн, а чавуну на 69,8% - до 6,39 млн тонн.
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