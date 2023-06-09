Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

USAID виплачуватиме по 2,2 тисячі постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС

 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) упродовж трьох місяців надаватиме фінансову допомогу українцям, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба USAID у Facebook.

Так, понад тисячу домогосподарств, які постраждали від повені отримають грошову допомогу у розмірі 22,5 млн грн (приблизно $608 тис.).

"Кожне домогосподарство отримає 2 200 грн ($60) на людину протягом трьох місяців, загалом до п'яти осіб на домогосподарство в постраждалих районах", - зазначили в Агентстві.

Крім того, USAID забезпечило питною водою понад 14 тис. людей, а також постачає системи фільтрації води для громад у Херсонській та Дніпропетровській областях.

Також було надано понад 10 тис. літрів пального для підтримки рятувальних операцій на воді та розподілу екстреної допомоги. Водночас були передані автобуси для евакуації під керівництвом уряду та додаткові човни для підтримки рятувальних робіт.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2619
  0,0768
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8238  0,02 0,04 37,3421  0,00 0,00
EUR 39,6521  0,08 0,20 40,4658  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес