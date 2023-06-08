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МВФ готує докладну оцінку наслідків підриву Каховської ГЕС
22:39 08.06.2023 |
Міжнародний валютний фонд уважно відстежує ситуацію, пов'язану з підривом Каховської ГЕС, й тісно взаємодіє з урядом України з цього питання, щоби оцінити економічний вплив трагедії.
Про це сказала в четвер директорка Департаменту з питань комунікації МВФ Джулія Козак на прохання Укрінформу дати попередню оцінку наслідків трагедії.
«На жаль, ще зарано оцінювати збитки для економіки. Звісно, ми уважно стежимо за ситуацією. Наша команда підтримує дуже тісні й постійні контакти з органами влади (в Україні - ред.), і згодом ми надамо повну оцінку», - зауважила представниця Фонду.
Вона підкреслила, що у МВФ дуже стурбовані соціальними, економічними та екологічними наслідками руйнування ГЕС.
«Це, безумовно, людська трагедія, яка є надзвичайно сумною. Ми висловлюємо співчуття тим, хто постраждав внаслідок цієї трагедії», - зазначила Козак.
Як повідомляв Укрінформ, російська армія у ніч проти 6 червня підірвала дамбу Каховської ГЕС. Станом на ранок 8 червня під водою перебувало 600 кв. км території, середній рівень підтоплення - 5,61 м. На правобережжі Херсонської області в зоні лиха опинилися близько 16 тисяч людей, триває евакуація. На тимчасово захопленому лівобережжі ситуація критична.
ООН має намір невідкладно збільшити обсяги допомоги та відправити додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей.
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