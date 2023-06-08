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МВФ ухвалить рішення про наступний транш для України наприкінці червня

22:34 08.06.2023 |

Економіка

 

Засідання Виконавчої ради МВФ за результатами першого перегляду програми EFF для України та ухвалення рішення про виділення наступного траншу заплановане на кінець червня.

Про це заявила у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу директорка Департаменту з питань комунікації МВФ Джулія Козак.

«Усі кількісні критерії ефективності на кінець квітня та структурні контрольні показники на кінець травня були виконані. І це відкриває шлях до розгляду Виконавчою радою, який попередньо запланований на кінець червня», - зауважила представниця Фонду.

Вона нагадала, що це відкриває можливість виділити Україні наступний транш за поточною програмою EFF у розмірі близько 900 млн дол.

Козак також підкреслила, що українська економіка продовжує демонструвати надзвичайну стійкість. І принаймні до останньої трагедії, пов'язаної з підривом Каховської ГЕС, динаміка вказувала на поступове відновлення української економіки в 2023 році.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці березня МВФ схвалив програму розширеного фінансування EFF для України в розмірі 15,6 млрд дол., розраховану на 48 місяців.

Перший перегляд програми EFF для України проходив наприкінці травня у Відні.

30 травня МВФ і українська влада заявили про досягнення угоди на рівні персоналу щодо успішного проведення цього перегляду та ухвалення оновленого пакета заходів економічної та фінансової політики в межах програми EFF.
 

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