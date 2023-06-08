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АНАЛІТИКА

В Україні відчутна нестача держслужбовців: в НАДС заявили про ризики для країни

17:20 08.06.2023 |

Економіка

 

В Україні утворилася настільки відчутна нестача працівників на державній службі, що Національному агентстві України з питань державної служби (НАДС) заговорили про ризики для країни.

Про це заявила голова НАДС Наталія Алюшина під час засідання Координаційної ради з питань реформування державного управління.

"Відчутний дефіцит працівників на державній службі створює додаткові ризики для країни. При збереженні наявних тенденцій - це вплине на стабільність всього державного апарату", - зазначила Алюшина.

Голова НАДС наголосила, що з огляду на процеси відновлення країни збільшується кількість завдань для службовців публічного сектору.

"Втім, для формування сильної дієвої системи держслужби, зокрема для залучення конкурентних працівників, необхідно розв'язувати питання встановлення гідної винагороди", - зазначила вона.

На думку Алюшиної, держава як роботодавець має виступити гарантом і забезпечити громадян, які віддають себе державній службі, належною винагородою. Зокрема, за її словами, реформа потребує особливої уваги та підтримки всіх стейкголдерів, а ключовим рішенням на цьому шляху є ухвалення законопроєкту №8222.

Нагадуємо:

Законопроєкт №8222 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад" був внесений у Верховну Раду в листопаді 2022 року. Відтоді ніякого руху документа не спостерігалося.

Проєкт було розроблено з метою зміни системи оплати праці у сфері державної служби на основі:

* класифікації посад державної служби,

* посилення ролі посадового окладу,

* припинення надмірних необґрунтованих виплат,

* оптимізації граничної чисельності працівників державних органів,

* впровадження системи грейдів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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