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Стартували перші виплати грошової допомоги на ремонт житла за програмою «єВідновлення» - Кубраков

16:34 08.06.2023 |

Економіка

 

Перші вісім українців уже отримують грошову компенсацію для ремонту пошкодженого через війну житла за програмою державної допомоги "єВідновлення", повідомив віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Сьогодні важливий день, оскільки перші вісім людей уже отримують компенсацію за програмою "єВідновлення" через "Дію", - повідомив він на форумі "Діалоги про відновлення України", організованому виданням NV.

Кубраков зазначив, що триває робота над компенсаціями за знищене житло.

"Вважаємо, що люди вже мають починати отримувати компенсацію, щоб мати можливість побудувати нове житло", - сказав віцепрем'єр.

Як повідомлялося, 10 травня стартувала програма державної допомоги "єВідновлення", що передбачає надання допомоги на поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни. Грошові кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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