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Обсяг інвестицій в українські стартапи за останні 5 кварталів становив $881 млн - UVCA
16:08 08.06.2023 |
Загальний обсяг інвестицій в українські стартапи за п'ять воєнних кварталів становив $881 млн, що на 13% більше порівняно з 2021 роком, повідомляється в щорічному огляді ринку Української асоціації венчурного і приватного капіталу (UVCA) спільно з Mind.ua.
"Оптимізму додає і той факт, що зростання спостерігалося не лише на тлі "ковідних" 2020-2021 років, а й порівняно з "допандемічними" роками", - ідеться в дослідженні.
Уточнено, що порівняно з "доковідним" 2019 роком зростання становило 30%.
Згідно з дослідженням, загальна кількість угод на ринку венчурного капіталу України за п'ять кварталів воєнного року становила 199, серед них 176 угод із оприлюдненою сумою та 23 з неоприлюдненою.
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