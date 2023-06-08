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Перекрито «ворота» для експорту. Підрив ГЕС створив проблеми для руху суден
15:54 08.06.2023 |
Підрив Каховської ГЕС створив проблеми для українського експорту та руху суден по річці Дніпро. Вона стала лише частково судноплавною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Адміністрації судноплавства Євгена Ігнатенка.
За його словами, за Дніпровською ГЕС річка Дніпро залишиться судноплавною. Нижче - ще тривалий час ні.
"Річка Дніпро - основна артерія річкового судноплавства України. А Каховський шлюз був крайнім дніпровським шлюзом, що випускав усі кораблі в бік відкритого моря. Фактично нам перекрили ворота для українського експорту", - розповів він.
Але, між іншим, наразі, за словами Ігнатенка, виникли проблеми й вище за течією. Так, як пояснив він, рівень води у Каховському водосховищі падає на 10 см щогодини. Допустимий рівень на нижньому б'єфі Запорізького шлюзу - 14 м, сьогодні на ранок фіксували 16 м.
"Тому, за умови падіння рівня нижче цієї позначки ми не зможемо проводити шлюзування в Запоріжжі", - констатував він.
Як розв'язують проблему з кораблями?
В акваторії Каховського водосховища знаходяться на даний час близько 50 суден. Після падіння рівня води судна там опиняться на мілині, а це може загрожувати, як пояснив Ігнатенко, розливом пально-мастильних матеріалів. Адміністрація судноплавства наразі забезпечує безперешкодний рух кораблів з місць базування вище по Дніпру через Запорізький шлюз.
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