Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суми стягнутих штрафів за невикористання PPO вже вимірюють мільярдами

13:28 08.06.2023 |

Економіка

 

Сума штрафів за невикористання підприємцями касових апаратів, починаючи з 2021 року, вже сягає понад 2 млрд гривень, причому - більша частина цієї суми припадає на перший рік великої війни.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Так, попри те, що кількість перевірок за час великої війни зменшилась, як зменшилася і кількість накладених штрафів, сума штрафів за невикористання ПРРО/РРО зросла в рази.

У 2022 році кількість перевірок зменшилася на 17% - зі, в середньому, 2230 перевірок на місяць до 1860. Кількість накладених штрафів зменшилася з 30 тис у 2021 році до 23 тис - у 2022 році.

Водночас, якщо у 2021 році податківці за результатами перевірок наклали штрафів на суму 540,8 млн гривень, то у 2022 році ця сума вже сягнула 1,349 млрд гривень.

Таке зростання загальної суми пов'язано із тим, що з 1 січня 2022 року розмір штрафів збільшився у 10 разів: так, за перше виявлене порушення замість 10% від чека штрафували на 100%, за повторне - замість 50% від чека на 150%.

Варто також зазначити, що більша частина суми штрафів за ПРРО/РРО торік було накладено у жовтні. Загальна сума санкцій за жовтень - 754,5 млн грн - більша, аніж за весь 2021 рік.

Проте в 2023 році ці показники мають шанс перевищити результати перевірок у перший рік війни.

По-перше, з початку року кількість перевірок на місяць уже побільшала у порівнянні з 2022 роком аж на 6%.

По-друге, з 1 липня планують скасувати мораторій на документальні перевірки для бізнесів, які не працюють з підакцизними товарами.

При цьому, чверть підприємців ще й досі не мають касових апаратів. За даними Опендатабот, наразі лише 76% бізнесів перейшли до фіскалізації продажів.

Загалом, як підсумували в Опендатабот, від початку 2021 року, коли офіційно закон про касові апарати набув чинності, до травня 2023 року було проведено 54,9 тисячі перевірок, за результатами яких накладено 59, 7 тисяч штрафів на загальну суму 2 млрд грн.

В Україні зареєстровано близько понад 3,3 млн ФОПів та компаній, більш ніж 340 тисяч з них працюють за спрощеною системою оподаткування.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1851
  0,1335
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8077  0,03 0,08 37,3438  0,00 0,00
EUR 39,5727  0,05 0,13 40,3969  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес