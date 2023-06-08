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Суми стягнутих штрафів за невикористання PPO вже вимірюють мільярдами
13:28 08.06.2023 |
Сума штрафів за невикористання підприємцями касових апаратів, починаючи з 2021 року, вже сягає понад 2 млрд гривень, причому - більша частина цієї суми припадає на перший рік великої війни.
Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.
Так, попри те, що кількість перевірок за час великої війни зменшилась, як зменшилася і кількість накладених штрафів, сума штрафів за невикористання ПРРО/РРО зросла в рази.
У 2022 році кількість перевірок зменшилася на 17% - зі, в середньому, 2230 перевірок на місяць до 1860. Кількість накладених штрафів зменшилася з 30 тис у 2021 році до 23 тис - у 2022 році.
Водночас, якщо у 2021 році податківці за результатами перевірок наклали штрафів на суму 540,8 млн гривень, то у 2022 році ця сума вже сягнула 1,349 млрд гривень.
Таке зростання загальної суми пов'язано із тим, що з 1 січня 2022 року розмір штрафів збільшився у 10 разів: так, за перше виявлене порушення замість 10% від чека штрафували на 100%, за повторне - замість 50% від чека на 150%.
Варто також зазначити, що більша частина суми штрафів за ПРРО/РРО торік було накладено у жовтні. Загальна сума санкцій за жовтень - 754,5 млн грн - більша, аніж за весь 2021 рік.
Проте в 2023 році ці показники мають шанс перевищити результати перевірок у перший рік війни.
По-перше, з початку року кількість перевірок на місяць уже побільшала у порівнянні з 2022 роком аж на 6%.
По-друге, з 1 липня планують скасувати мораторій на документальні перевірки для бізнесів, які не працюють з підакцизними товарами.
При цьому, чверть підприємців ще й досі не мають касових апаратів. За даними Опендатабот, наразі лише 76% бізнесів перейшли до фіскалізації продажів.
Загалом, як підсумували в Опендатабот, від початку 2021 року, коли офіційно закон про касові апарати набув чинності, до травня 2023 року було проведено 54,9 тисячі перевірок, за результатами яких накладено 59, 7 тисяч штрафів на загальну суму 2 млрд грн.
В Україні зареєстровано близько понад 3,3 млн ФОПів та компаній, більш ніж 340 тисяч з них працюють за спрощеною системою оподаткування.
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