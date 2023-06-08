Проблема «1С» ринково зникне за декілька років - Федоров

Українському бізнесу та державному сектору знадобиться декілька років для повного подолання залежності від пов'язаних із російськими розробниками системних продуктів, таких як "1С", і переходу на українські та міжнародні аналоги, спрогнозував віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на економічному форумі "Ключові антикорупційні та інституційні зміни".

"Цей софт уже заборонений. Ринкова економіка має все вирівняти, і вона вже це вирівнює. Щодня з'являються нові українські компанії, які починають на ринку займати свою нішу", - сказав він.

Віцепрем'єр зазначив, що державний сектор активно наразі замінює старий софт, який українські компанії адмініструють. "Сформовано певну політику, яка реалізується. Я думаю, що через декілька років цієї проблеми не буде", - підсумував Федоров.

Зі свого боку голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев констатував, що на сьогодні понад 90% бізнесу так чи інакше користуються російським ПЗ "1С".

"Рішення заборонити на державному рівні "1С", напевно, буде популярним у соцмережах протягом одного дня, однак потягне за собою суттєві витрати бізнесу. З ким я не спілкувався би кулуарно, у всіх неоднозначне сприйняття. Тому це дуже складне рішення. У мене немає відповіді на це запитання", - сказав Гетманцев про можливість одномоментної повної відмови від "1С".

